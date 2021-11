Sonda Parker derruba recorde de velocidade! Atingiu os 587.000 km/h

Ainda se lembra da Sonda Solar Parker? Desde sempre que o Homem tem construído coisas fantásticas. Ao nível da ciência os progressos têm sido enormes, assim como ao nível da tecnologia.

No que diz respeito a velocidades, a Sonda espacial Parker é, até aos dias de hoje, o objeto mais rápido construído pelo Homem. Recentemente esta sonda atingiu os 587.000 km/h e está cada vez mais perto do sol.

Sonda Parker irá atingir em 2024 os 692 mil km/h

Lembram-se da Sonda Parker Solar Probe da NASA que foi lançada em agosto de 2018? Esta sonda superou o recorde de aproximação do Sol e tem vindo a fazer aproximações.

A sonda Parker da NASA quebrou o recorde de velocidade no seu décimo voo perto do sol. Com este novo recorde, consolida o estado de ser o objeto criado pelo ser humano mais rápido do mundo, atingindo a velocidade de 587.000 km/h (equivalente a ir de Londres a Nova Iorque em 34 segundos). Mas este não será certamente o último recorde, pois a previsão é que em 2024 chegue a 692 mil km/h.

A Sonda espacial Parker Solar Probe tem de conseguir superar temperaturas de 1400 K (1127 °C). Para tal, usa um escudo térmico, feito à base de carbono, que lhe permite superar tais temperaturas. À superfície, a temperatura do Sol atinge os 5.500ºC. Na coroa, a parte mais exterior da sua atmosfera, visível como um anel durante os eclipses, os termómetros chegam aos 2 milhões de graus Celsius.

Essa sonda irá permitir obter informações sobre o Sol com uma precisão cada vez maior (à medida que ele se aproxima cada vez mais da superfície solar), enviando as informações para a Terra por meio de um protocolo denominado Delay / Disruption Tolerant Networking, um sistema de transmissão pelo qual se recebe informação.