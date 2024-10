NASA confirma máximo solar: vêm aí enormes erupções e tempestades geomagnéticas épicas

A NASA e a NOAA declararam o máximo solar do Sol, assinalando o aumento da atividade das manchas solares e a intensificação dos fenómenos solares que influenciam o clima espacial da Terra. Este período está associado a tempestades geomagnéticas significativas e a exibições de auroras, com potenciais perturbações nos satélites e nos sistemas de comunicação.

Máximo solar anunciado pela NASA e NOAA

Durante uma teleconferência realizada na terça-feira, responsáveis da NASA, da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) e do Painel Internacional de Previsão do Ciclo Solar declararam que o Sol entrou no seu período de máximo solar. Esta fase, caracterizada por uma atividade magnética elevada, poderá prolongar-se durante o próximo ano.

O ciclo solar é um período de aproximadamente 11 anos durante o qual o Sol oscila entre períodos de baixa e alta atividade magnética. No pico do ciclo, o Sol sofre uma viragem magnética em que os seus polos magnéticos invertem as suas posições - semelhante aos polos Norte e Sul da Terra que trocam de lugar a cada década.

Esta transição marca a passagem de uma fase mais calma para uma de intensa atividade e frequentes tempestades solares.

Monitorização das manchas solares e atividade solar

Para monitorizar e prever as fases do ciclo solar e, em última análise, a atividade solar, a NASA e a NOAA seguem as manchas solares, que são áreas mais frias na superfície do Sol. Estas manchas resultam de campos magnéticos concentrados e são indicadores-chave das regiões mais ativas do Sol. Estas regiões de campos magnéticos intensos e complexos não são apenas visualmente impressionantes, mas são também a origem de poderosas erupções solares.

Durante o máximo solar, o número de manchas solares e, portanto, a quantidade de atividade solar, aumenta. Este aumento de atividade proporciona uma oportunidade excitante para aprender sobre a nossa estrela mais próxima - mas também causa efeitos reais na Terra e em todo o nosso sistema solar.

Disse Jamie Favors, diretor do Programa de Meteorologia Espacial na sede da NASA em Washington.

O ciclo solar é o ciclo natural do Sol à medida que transita entre a baixa e a alta atividade. Durante a parte mais ativa do ciclo, conhecida como máximo solar, o Sol pode desencadear imensas explosões de luz, energia e radiação solar - o que cria condições conhecidas como meteorologia espacial. O clima espacial pode afetar os satélites e os astronautas no espaço, bem como os sistemas de comunicação - como o rádio e o GPS - e as redes de energia na Terra. Crédito: Beth Anthony/NASA

Efeitos da atividade solar na Terra

A atividade solar influencia fortemente as condições no espaço, conhecidas como meteorologia espacial. Isto pode afetar os satélites e os astronautas no espaço, bem como os sistemas de comunicação e navegação - como o rádio e o GPS - e as redes elétricas na Terra.

Quando o Sol está mais ativo, os fenómenos meteorológicos espaciais tornam-se mais frequentes. Nos últimos meses, a atividade solar tem provocado um aumento da visibilidade das auroras e dos impactos nos satélites e nas infraestruturas.

Em maio de 2024, uma onda de grandes erupções solares e ejeções de massa coronal (EMC) lançou nuvens de partículas carregadas e campos magnéticos em direção à Terra, criando a mais forte tempestade geomagnética na Terra em duas décadas - e possivelmente uma das mais fortes exibições de auroras registadas nos últimos 500 anos.

Duração e pico do máximo solar

Os cientistas não serão capazes de determinar o pico exato deste período de máximo solar durante muitos meses, porque só é identificável depois de terem seguido um declínio consistente da atividade solar após esse pico. No entanto, os cientistas identificaram que os últimos dois anos no Sol fizeram parte desta fase ativa do ciclo solar, devido ao número consistentemente elevado de manchas solares durante este período.

Os cientistas prevêem que a fase de máximo durará mais um ano ou mais antes de o Sol entrar na fase de declínio, que conduz de novo ao mínimo solar.

Desde 1989, o Painel de Previsão do Ciclo Solar - um painel internacional de peritos patrocinado pela NASA e pela NOAA - tem trabalhado em conjunto para fazer a sua previsão para o próximo ciclo solar.

Os ciclos solares têm sido acompanhados pelos astrónomos desde que Galileu observou pela primeira vez as manchas solares no século XVII. Cada ciclo solar é diferente - alguns ciclos atingem o pico durante períodos de tempo maiores e mais curtos, e outros têm picos mais pequenos que duram mais tempo.

A explosão mais poderosa do ciclo solar até agora foi uma X9.0 ocorrida no passado dia 3 de outubro (a classe X denota as chamas mais intensas, enquanto o número fornece mais informações sobre a sua força).

O Sol emitiu uma chama excecionalmente poderosa, com um pico no início da tarde desse dia. Este evento, captado de forma vívida pelo Observatório de Dinâmica Solar da NASA, é agora a erupção solar mais intensa do Ciclo Solar 25, que teve início em dezembro de 2019, eclipsando o anterior máximo de X8,7 em maio de 2024.

Futuro da investigação e previsão do clima espacial

A NASA e a NOAA estão a preparar-se para o futuro da investigação e previsão do clima espacial. Em dezembro de 2024, a missão Parker Solar Probe da NASA fará a sua maior aproximação de sempre ao Sol, batendo o seu próprio recorde de objeto humano mais próximo do Sol. Esta será a primeira de três aproximações planeadas para a Parker a esta distância, ajudando os investigadores a compreender o clima espacial diretamente na fonte.

A NASA está a lançar várias missões durante o próximo ano que nos ajudarão a compreender melhor o clima espacial e os seus impactos em todo o sistema solar.

No futuro, a NOAA prevê tempestades solares e geomagnéticas adicionais durante o atual período máximo solar, levando a oportunidades de avistar auroras nos próximos meses, bem como potenciais impactos tecnológicos.

Além disso, embora menos frequentes, os cientistas frequentemente veem tempestades bastante significativas durante a fase de declínio do ciclo solar.