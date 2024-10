Google traz novidades ao YouTube para renovar completamente este serviço de vídeo

A interface e as funcionalidades do YouTube têm mudado ao longo dos anos, para se tornarem melhores e mais intuitivas. Isso nem sempre é conseguido de forma direta, mas a Google acaba por conseguir atingir os seus objetivos. Isso volta a acontecer agora, com mais um lote de novidades a ser revelado.

Google traz novidades ao YouTube

O YouTube recebe algumas novas melhorias, aparentemente baseadas no feedback dos utilizadores. Em primeiro lugar, temos a velocidade de reprodução ajustável, que permitirá alterá-la em incrementos de 0,05 (em vez de 0,25 agora). No limite, o máximo ainda é 2x.

O YouTube também está a expandir o seu temporizador para todos os utilizadores, que funciona exatamente como seria de esperar. O utilizador pode definir o temporizador para parar a reprodução em 10, 15, 20, 30 ou 45 minutos, numa hora ou quando o vídeo atual terminar. Anteriormente, esta funcionalidade estava disponível apenas para utilizadores Premium.

A navegação no modo paisagem será melhorada no iOS ainda este ano, e o mini-leitor na aplicação é agora redimensionável e móvel. É possível criar listas de reprodução colaborativas e criar as próprias miniaturas personalizadas para as mesmas. Isso é feito utilizando as próprias fotografias ou envolvendo IA generativa. Ainda este ano, também se poderá votar em vídeos em playlists.

Renovar este serviço de vídeo

Os selos estão a chegar às aplicações YouTube e YouTube Music em dispositivos móveis, começando com apenas alguns. Isso poderá ser visto com um dos primeiros membros pagos de um canal ou a pessoa que responde corretamente aos questionários, por exemplo.

Finalmente, o YouTube na TV está a ganhar uma “sensação mais cinematográfica”. É de esperar novos tons de rosa e “outros tons leves que acrescentam dinamismo ao YouTube que todos conhecem e adoram”, refere o serviço. Quando for visitada a página de um canal numa TV, um vídeo começa a ser reproduzido automaticamente para fornecer uma pré-visualização do conteúdo do criador.

Estas novidades procuram melhorar a interface oferecida pelo YouTube aos utilizadores. Todas as novidades reveladas vão nesse sentido, para tornar mais simples aos utilizadores terem acesso aos vídeos, independentemente dos dispositivos usados.