Há vários estudos já a sustentar que as alterações climáticas estão a abrandar a rotação da Terra. Além disso, referem os cientistas, estas modificações no clima estão também a deslocar o eixo de rotação e a agitar o interior fundido do planeta.

O planeta está a aquecer... e a abrandar

O aumento da libertação de gases com efeito de estufa por parte da humanidade fez subir a temperatura do planeta e ninguém espera que isso pare tão cedo. À medida que o globo aquece, um estudo mostra que também está a girar mais devagar.

Uma nova investigação da ETH Zurich ilustra a forma como a perda de cobertura de gelo nas regiões polares pode afetar a rotação da Terra. O impacto do derretimento do gelo pode até ultrapassar os efeitos da Lua na rotação da Terra.

A ciência é clara quanto às temperaturas globais - estão a subir e a culpa é das atividades humanas. Uma consequência direta desta situação é a crescente perda de gelo na Gronelândia e na Antártida, que provoca um aumento do nível do mar. No entanto, o aumento não é consistente em todo o globo. A rotação da Terra empurra mais água de degelo para o equador e para longe das regiões polares.

Isto significa que está a ocorrer uma deslocação da massa, o que afeta a rotação da Terra.

Afirma Benedikt Soja, da ETH Zurich.

A Terra também está a afetar a rotação da Lua

Benedikt utiliza a analogia de um patinador artístico para explicar o mecanismo. Quando um patinador roda com os braços puxados para junto do corpo, a velocidade de rotação aumenta. Se os braços forem puxados para fora, a rotação diminui. É isso que está a acontecer à Terra.

A conservação do momento angular significa que os dias da Terra se tornarão mais longos devido a este efeito. A alteração é pequena, apenas alguns milissegundos por dia. No entanto, o efeito pode ser significativo ao longo do tempo.

A Lua também abranda a rotação da Terra em resultado da fricção das marés. Os estudos da ETH Zurich sobre este fenómeno, publicados nas revistas Nature Geoscience e Proceedings of the National Academy of Sciences, prevêem que a continuação do aquecimento poderá eventualmente provocar a migração de tanta água para as latitudes centrais que abrandará a rotação da Terra ainda mais do que a Lua.

O trabalho também vai mais fundo - literalmente, ao examinar como as deslocações no manto e no núcleo da Terra mudam juntamente com o momento angular.

A equipa construiu um modelo de 120 anos de movimento polar, o que lhes permitiu seguir as mudanças no eixo da Terra ao longo do tempo, mostrando que a deslocação da massa também pode alterar o eixo de rotação. Descobriram que as alterações no eixo e na taxa de rotação podem afetar a forma como o material fundido é distribuído no planeta.

Isto pode afetar o campo magnético do planeta. No entanto, isto será difícil de medir na vida real, uma vez que não podemos examinar diretamente o núcleo da Terra.

Alterações climáticas: os dias serão maiores

As consequências totais das alterações climáticas ainda estão a ser conhecidas, mas este trabalho sugere que os efeitos se farão sentir de formas inesperadas.

A equipa refere que a exploração espacial poderá ter de começar a considerar os efeitos provocados pelo clima. Alguns milissegundos acrescentados ao dia da Terra não afetarão a sua deslocação diária. Mas uma nave espacial que se dirige para outro planeta pode ter um desvio de um quilómetro quando chegar ao seu destino.

Nós, humanos, temos um impacto maior no nosso planeta do que imaginamos.

Concluiu Benedikt, que acrescenta que isso naturalmente coloca-nos uma grande responsabilidade pelo futuro da Terra.

Leia também: