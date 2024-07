E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos dos novos BYD SEAL U, do desempenho do novo CPU AMD Ryzen AI 9, das novas câmaras Canon EOS R1 e R5 Mark II, analisámos a Ebike ENGWE Engine Pro 2.0, e muito mais.

Apesar de as empresas estarem mais calmas, há uns meses conhecemos um momento de grande entusiasmo pelas viagens espaciais comerciais. Indo além das aeronaves, que são propostas de nomes como a SpaceX ou a Blue Origin, há várias startups a explorar a alternativa dos balões. Leu bem, balões para levar turistas a subirem até cerca de 30.000 metros de altitude.

A BYD já é conhecida do público português, estando a empresa a dar potentes cartas na Europa, no sentido de cimentar a sua posição neste mercado. Com vários modelos já disponíveis, a fabricante de carros elétricos chinesa disponibiliza, agora, em Portugal, os SEAL U EV e SEAL U DM-i a partir de 42.990 euros e 40.169 euros, respetivamente.

Apesar de nem todos estarem convencidos, nem tampouco rendidos, as propostas de carros chineses têm conquistado a Europa, com várias marcas a registarem bons números em matéria de vendas. Agora, espera-se a chegada de mais uma: a Hongqi.

A AMD continua a impressionar com o lançamento do seu mais recente processador, o Ryzen AI 9 370HX, equipado com um GPU Radeon. Este novo componente promete um desempenho de alta qualidade, especialmente para aqueles que procuram um equilíbrio entre potência e eficiência. Abaixo exploramos os resultados de benchmarks recentes e analisamos como este processador se compara aos seus concorrentes no mercado.

Os investigadores fizeram uma descoberta tentadora depois de terem refinado os dados antigos recolhidos na Lua há 14 anos por um instrumento de radar de um satélite. Quando utilizaram os dados da missão de uma forma nova, encontraram provas da existência de uma gruta lunar escondida, mas à vista de todos.

Os fabricantes de bicicletas elétricas continuam a oferecer uma grande variedade de modelos, sendo cada vez mais comum encontrar componentes de grande qualidade em Ebikes que acabam por se tornar muito económicas. Hoje fazemos uma estreia com o fabricante ENGWE, apresentando a análise à novíssima Ebike ENGWE Engine Pro 2.0, ainda em pré-venda.

Por ser já uma referência no mundo da fotografia e da videografia, nomeadamente nas profissionais, a Canon investe seriamente em potencializar os seus equipamentos, elevando as suas capacidades a novos níveis. Fomos conhecer as novidades da marca e, caro leitor, prepare-se, pois as novas câmaras EOS R1 e EOS R5 Mark II são uma verdadeira ode à tecnologia.

A CMF by Nothing colocou recentemente no mercado três fantásticos equipamentos a custos bastante reduzidos. Falámos do CMF Phone (1), dos CMF Buds Pro 2 e do smartwatch CMF Watch Pro 2. Hoje vamos conhecer melhor o smartwatch.

Uma startup indiana desenvolveu um motor de combustão interna a hidrogénio inovador. Esta será naturalmente uma alternativa sem emissões aos tradicionais motores a gasolina.

A Dyson continua a apostar em novas áreas e desta vez o alvo é o áudio, onde já procurou inovar no passado. Revelou os seus primeiros auscultadores de alta-fidelidade e audio-only: Dyson OnTrac. Com o melhor cancelamento de ruído da sua categoria, estes auscultadores proporcionam até 55 horas de audição envolvente.

A Parker Solar Probe continua a bater o recorde do objeto mais rápido alguma vez construído pelo homem. A sonda foi incumbida de captar um olhar de perto da coroa solar exterior e acaba de bater o seu anterior recorde de velocidade.

Com os dobráveis a chegarem, paulatinamente, ao mercado dos smartphones, poucas marcas já decidiram desenvolver propostas próprias. Uma delas, contudo, é a Xiaomi, que lançou, oficialmente, a nova linha MIX, da qual fazem parte o Fold 4 e o MIX Flip.

A Xiaomi anunciou um novo carro elétrico - o Xiaomi SU7 Ultra. Este é um protótipo impressionante com o qual a empresa vai tentar deixar a sua marca no circuito de Nürburgring.