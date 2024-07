Novas câmaras EOS R1 e EOS R5 Mark II da Canon são uma ode à tecnologia

Por ser já uma referência no mundo da fotografia e da videografia, nomeadamente nas profissionais, a Canon investe seriamente em potencializar os seus equipamentos, elevando as suas capacidades a novos níveis. Fomos conhecer as novidades da marca e, caro leitor, prepare-se, pois as novas câmaras EOS R1 e EOS R5 Mark II são uma verdadeira ode à tecnologia.

A Canon Europa lançou as novas câmaras do Sistema EOS R – a EOS R1 e a EOS R5 Mark II, concebidas para elevar a fotografia e a videografia profissionais a novos níveis. Com um desempenho singular, ambos os produtos simplificam o fluxo de trabalho e tornam a experiência do utilizador mais intuitiva. Tudo isto, graças às tecnologias de assistência alimentadas pela nova plataforma de imagem ‘Accelerated Capture’ e por Deep Learning.

Com a EOS R1 especialmente pensada para profissionais das áreas de notícias e desporto, reunindo funcionalidades avançadas, a EOS R5 Mark II foi desenhada para os profissionais especializados que precisam de um equipamento capaz de enfrentar qualquer projeto criativo.

Segundo a própria Canon, o lançamento destas câmaras mirrorless full frame "marca um momento monumental na história" da marca: a EOS R1 é a primeira câmara da gama EOS R a entrar na série EOS-1 –, conhecida pelo seu legado de elevado desempenho e fiabilidade. Por sua vez, a EOS R5 Mark II sucede à EOS R5, que combinava alta resolução, velocidade e desempenho de gravação 8K.

Com ambas as câmaras a Canon apresenta uma novidade absoluta: a nova plataforma de imagem ‘Accelerated Capture’, composta por um novo processador – o DIGIC Accelerator –, juntamente com o conhecido processador de imagem DIGIC X de elevado desempenho e sensores de imagem de alta velocidade recém-desenvolvidos, presentes em ambos os novos modelos de câmaras.

O DIGIC Accelerator é, agora, adicionado para suportar o processamento de grandes volumes de dados, a par de tecnologias de Deep Learning (aprendizagem profunda). Esta combinação desbloqueia um desempenho superior e novas funcionalidades em várias áreas, incluindo a focagem automática, o disparo contínuo e a qualidade de imagem.

Graças a esta nova plataforma de imagem, a EOS R1 e a EOS R5 Mark II incluem a versão mais recente do Dual Pixel CMOS – o Dual Pixel Intelligent AF. Isto inclui várias melhorias, como a capacidade de seguir motivos com maior precisão, identificando o rosto e a parte superior do corpo dos jogadores (no caso de fotografia de desporto, por exemplo) e evitando obstáculos ou outros jogadores.

Além disto, destaque para a capacidade de registar rostos específicos e de os seguir, dando-lhes prioridade de forma consistente relativamente a outros jogadores.

O modo recém-adicionado ‘Action Priority’ identifica automaticamente as poses de ação mais comuns no basquetebol, futebol e voleibol, identificando e seguindo o motivo principal em situações rápidas e dinâmicas e captando o momento de ação que mais chama a atenção.

O AF de controlo de olhos é oferecido pela primeira vez na EOS R5 Mark II e foi melhorado para o dobro do nível da EOS R3 em ambos os modelos, incluindo um sensor com maior número de pixels, LEDs melhorados, uma área de deteção de olhos maior e um algoritmo de deteção atualizado que permite uma forma única e instintiva de selecionar o motivo a seguir numa cena complexa.

A EOS R1 e a EOS R5 Mark II oferecem novos sensores de imagem de alta velocidade, resultando em velocidades de disparo mais rápidas e numa leitura mais rápida do sensor, com uma redução de 40% do obturador de rolamento na EOS R1 em comparação com a EOS R3 – colocando-o ao mesmo nível do obturador mecânico da EOS-1D X Mark III.

Com uma redução semelhante de 60% na EOS R5 Mark II, ambos os modelos são capazes de captar ação sem qualquer redução da qualidade de imagem ou da gama dinâmica. As câmaras incluem uma função nova de pré-disparo contínuo que permite captar até 20 frames (na EOS R1) e 15 frames (na EOS R5 Mark II) em formato HEIF/JPEG ou RAW a qualquer velocidade de frames antes de premir o obturador, tornando possível captar o momento principal, mesmo que este tenha sido perdido.

Ambas as câmaras dispõem de visores de grandes dimensões e elevada luminosidade e resolução, sem obstruções; a EOS R1 apresenta ainda a resolução mais elevada, com 9.44 milhões de pontos, e a EOS R5 Mark II oferece o dobro da luminosidade da EOS R5.

Graças à nova plataforma de imagem, a EOS R1 e a EOS R5 Mark II beneficiam de uma qualidade de imagem melhorada com Deep Learning, com aumento da escala e redução do ruído da imagem integrados na câmara, proporcionando uma resolução adicional de quatro vezes ou ruído reduzido na câmara quando se utilizam os formatos JPEG ou HEIF. Os utilizadores podem também cortar e aumentar a escala na câmara, tornando muito mais fácil o envio de fotografias sem edição através de aplicações separadas.

Ambas as câmaras apresentam até 8.5 pontos de estabilização de imagem com capacidades de disparo eficazes, particularmente em condições de pouca luz ou outras condições difíceis.

Para os videografos, a EOS R1 e a EOS R5 Mark II oferecem gravação de vídeo RAW de 12 bits internamente no cartão de memória, bem como quando forem utilizados os formatos Cinema EOS Movie Recording, juntamente com o Canon Log 2 e 3 com gravação de vídeo proxy, que é agora totalmente suportada entre dois cartões e áudio de quatro canais.

As câmaras também são capazes de captar fotografias de alta resolução e vídeo Full HD em simultâneo, com a opção de gravar externamente através das portas HDMI tipo A.

Para apoiar o fluxo de trabalho dos profissionais, várias funcionalidades asseguram uma conectividade rápida e estável.

EOS R1: a nova câmara de referência da Canon

Depois de 35 anos desde a introdução da EOS-1 original, a Canon apresenta a EOS R1, pensada para fotógrafos de desporto de elite. Foi concebida para garantir que estes nunca perdem um momento no mundo acelerado da fotografia de desporto e notícias, combinando focagem automática e velocidade.

A EOS R1 está equipada com um novo e revolucionário sistema AF de tipo cruzado, o que significa que se supera em condições difíceis, como quando se fotografa através de uma rede de ténis, escolhendo motivos mais pequenos e fixando o detalhe vertical em situações nas quais o detalhe horizontal está ausente do motivo na área AF. Esta tecnologia é inédita para a Canon e requer uma disposição de sensor Dual Pixel CMOS AF totalmente nova.

A câmara oferece um surpreendente obturador eletrónico silencioso de 40fps com seguimento AF e 20 frames de pré-disparo contínuo, o que significa que os utilizadores podem seguir uma cena sem sacrificar a qualidade da imagem. A sua resolução de 24.2, as velocidades de sincronização do flash melhoradas até 1/400 de segundo, e a avaliação aperfeiçoada do equilíbrio de brancos e da exposição da imagem significam mais consistência.

A EOS R1 também apresenta uma funcionalidade multimédia híbrida, com resolução de 6K em 60fps ou 4K em 120fps, para além de Full HD em 240fps.

Esta câmara apresenta um corpo resistente, com uma textura exterior renovada e um punho vertical integrado. O visor eletrónico (EVF) de alta resolução com um design anti embaciamento e a ocular do visor ampla fazem dela uma câmara confortável para fotografar desportos durante longos períodos.

Uma novidade é o botão AF-ON de duas fases que permite a ativação instantânea de duas funções programáveis num só botão, permitindo aos fotógrafos responder rapidamente à ação.

Principais características Sensor em camadas retroiluminado full frame de 24.2 MP

Pré-disparo contínuo de até 20 frames

Taxa de disparo contínuo de 40fps

Velocidade de disparo contínuo personalizável

EVF sem obstruções de 9.44M dots

Novo processador DIGIC Accelerator & Accelerated Capture

Aumento de escala na câmara e Rede Neuronal

Redução de ruído

Grip vertical integrado

AF Dual Pixel Inteligente

Prioridade às pessoas registadas

Prioridade de ações

Desempenho melhorado da AF de controlo ocular

Focagem reduzida até -7.5EV

Cross AF

Botão AF-ON de 2 fases

Estabilização de Imagem de até 8.5 passos

6K 60p RAW com vídeo 4K até 120p e 60p com sobreamostragem a partir de 6K

Suporte para Custom Picture

XF-HEVC S/XF-AVC S

Canon Log 2/Log 3

Áudio LPCM/24bit/4CH

Disparo duplo (fotografia e filme)

Suporte para proxy de filmes

Wi-Fi 6E

Ethernet 2.5Gbps integrada

Transferência FTP dual threaded

Canon EOS R1

EOS R5 Mark II: chega para responder à criatividade

Alicerçando-se no legado da EOS R5, a EOS R5 Mark II destina-se a storytellers criativos e utilizadores avançados, com uma vasta gama de aplicações, desde vida selvagem a casamentos, cobertura de eventos, produção de filmes e reportagens.

Concebida para captar motivos em movimento rápido sem comprometer a elevada qualidade dos detalhes, a EOS R5 Mark II inclui um novo design de sensor em camadas retroiluminado com uma impressionante resolução de 45 megapixels. O seguimento da focagem automática e um obturador eletrónico com capacidade de 30fps com obturador de baixa rotação permitem aos utilizadores destacar-se verdadeiramente em situações de ação rápida.

O modo de pré-disparo contínuo capta 15 frames antes mesmo de o obturador ser premido, enquanto a ampliação avançada da imagem pode atingir até 180 megapixels com uma redução de ruído excecional, preservando os mais ínfimos detalhes.

A funcionalidade multimédia híbrida sem falhas é uma das características principais da EOS R5 Mark II, bem como uma maior sinergia com a gama Canon EOS Cinema, com características e formatos partilhados.

A EOS R5 Mark II foi melhorada em relação à EOS R5, oferecendo resolução 8K 60p a partir de toda a largura do sensor e gravação RAW interna de 12 bits, juntamente com vídeo 4K até 120p com som.

O recém-introduzido Cooling Fan Grip foi concebido especificamente para prolongar os períodos de captação para cobertura de eventos, entrevistas e transmissão em direto de alta qualidade.

A possibilidade de gravar proxies de vídeo, a nomenclatura de ficheiros padrão da indústria e as pastas estruturadas melhoram os fluxos de trabalho de pós-produção. Filmar Realidade Virtual também se tornou mais simples com a navegação melhorada de pré-visualização e reprodução.

Uma nova bateria LP-E6P de desempenho superior e um corpo durável em liga de magnésio e com dissipação de calor garantem que a EOS R5 Mark II está pronta para qualquer desafio, mesmo em ambientes climatéricos imprevisíveis.

A EOS R5 Mark II mantém um design compacto e leve, mas com melhorias cruciais, como um visor resistente ao nevoeiro, duas vezes mais brilhante e com uma abertura maior, o que a torna uma ferramenta indispensável para os criativos híbridos que procuram versatilidade e um desempenho de topo.

Principais características Sensor em camadas retroiluminado full frame de 45 MP

Pré-disparo contínuo de até 15 frames

Taxa de disparo contínuo de 30fps

Velocidade de disparo contínuo personalizável

EVF sem obstruções de 5.76M dots

Novo processador DIGIC Accelerator & Accelerated Capture

Aumento de escala na câmara e Rede Neuronal

Redução de ruído

Compacta e leve

Grips opcionais disponíveis

AF Dual Pixel Inteligente

Prioridade às pessoas registadas

Prioridade de ações

Desempenho melhorado da AF de controlo ocular

Focagem reduzida até -6.5EV

Estabilização de Imagem de até 8.5 passos

8K 60p RAW com vídeo 4K até 120p e 60p com sobreamostragem a partir de 8K

Compatibilidade adicional com o Sistema EOS VR

Suporte para Custom Picture

XF-HEVC S/XF-AVC S

Canon Log 2/Log 3

Áudio LPCM/24bit/4CH

Disparo duplo (fotografia e filme)

Suporte para proxy de filmes

Monitor Waveform

Wi-Fi 6E

Canon EOS R5 Mark II