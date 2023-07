Verão é sinónimo de concertos! Descubra os melhores perto de si com estas apps

Concertos nunca são demais e, por vezes, é difícil acompanhar os tantos que acontecem. Mais ainda, em época de férias, durante a qual é mais comum irmos para sítios diferentes. Seja qual for o lugar, estas apps dizem-lhe o que de melhor se ouve ao seu redor.

1 | Viral Agenda

Indo ao encontro da introdução, a Viral Agenda promete ser um guia de eventos a acontecerem perto do utilizador, não deixando escapar nada do que se passa na cidade onde estiver. Desde concertos, festivais, exposições, festas, conferências... Se não souber o que se passa à sua volta, ela reúne e mostra-lhe.

iOS Android

2 | Bandsintown Concerts

Com uma interface mais apelativa, a Bandsintown ajusta-se ao que o utilizador ouve, conectando-se com as plataformas de música que mais utiliza. O conceito, contudo, é o mesmo da anterior, servindo como alternativa: ajudar os utilizadores a encontrar os melhores concertos à sua volta, bem como alertar para a chegada dos seus artistas mais ouvidos.

iOS Android

3 | Eventbrite

Mais uma opção é a Eventbrite, que mostra os eventos a acontecer à volta do utilizador. Não apenas concertos, mas também festivais, conferências, eventos gratuitos, entre outros, de modo a não o deixar entediado, onde quer que esteja.

iOS Android

4 | Wegow: Concertos e festivais

A Wegow também considera os gostos musicais e adapta as sugestões e a agenda a eles. Além disso, permite criar uma comunidade dentro da própria app. É mais uma alternativa para não ficar de fora do que está a acontecer nos locais para onde for ou mesmo na sua cidade. Aliás, a promessa é a de nunca perder um único concerto.

iOS Android

5 | Songkick Concerts

Por último, mais uma alternativa para encontrar os melhores concertos perto de si. A Songkick também adapta as sugestões às preferências do utilizador e notifica quando os seus artistas preferidos estão, ou estarão, perto.

iOS Android

A grande vantagem destas apps é que se adaptam ao local onde o utilizador está, mostrando o que não pode (ou não quererá) perder, nomeadamente, em matéria de concertos. São todas muito semelhantes, pelo que deixamos várias, para que possa escolher aquela que se adapta melhor a si e às suas preferências.