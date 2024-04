Google One perde uma das suas melhores funcionalidades. VPN deixará de estar disponível

Com a Internet a ser um local cada vez menos seguro e com propensão para as tentativas de roubo de dados, as VPN vieram assumir um papel essencial para a proteção. A Google sabe disso e tinha uma oferta única no seu Google One. Essa VPN vai agora ser descontinuada, aparentemente por ter poucos utilizadores.

O Google One é a proposta da gigante das pesquisas para todos os utilizadores que querem ainda mais dos seus serviços. Para além das versões gratuitas, este pacote reúne extras que os utilizadores podem precisar. Não se resume apenas a mais espaço nas contas, mas oferece extras essenciais.

Um destes é um serviço de VPN, que garante aos utilizadores a proteção necessária para navegar na Internet em segurança. Integra-se de forma natural no Android, mas pode ainda ser usado no Windows, no macOS e até no iOS da Apple.

É precisamente este serviço que agora está a ter o foco da Google, infelizmente não pelas melhores razões. A gigante das pesquisas terminará esta oferta e focar-se em outras propostas que podem ser mais interessantes para os utilizadores.

O mais curioso é mesmo a justificação da Google para este fim. Do que revelou, está "a descontinuar o recurso VPN porque descobriram que as pessoas simplesmente não o estavam a usar". A empresa revelou também que a descontinuação permitirá que a equipa se foque no "suporte a recursos mais solicitados no Google One".

A Google manterá a sua promessa original aos proprietários dos Pixel 7 e mais recentes. Um serviço VPN separado, chamado Pixel VPN, está incluído nesses dispositivos por cinco anos. Mesmo com a descontinuação do Google One VPN, o Pixel VPN ainda estará disponível.

Este é mais um serviço que a Google termina diretamente. A gigante das pesquisas tem este (mau) hábito de ser muito racional nestes momentos e eliminar o que entende ser supérfluo e não ter utilização pelos seus utilizadores.