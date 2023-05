Bosch procura engenheiros para desenvolvimento de software para airbags e travões

A tua inovação pode salvar vidas. É este o mote para a campanha de recrutamento da Bosch que está à procura de engenheiros para desenvolvimento de software para airbags e travões, para os principais fabricantes automóvel a nível mundial. No dia 14 de junho irá decorrer no Centro de Investigação e Desenvolvimento em Braga mais um evento de recrutamento. As inscrições são limitadas.

A Bosch continua à procura de talentos para reforçar as suas equipas de I&D em Braga, em concreto, com perfis especializados nas áreas de engenharia de sistemas de embedded software e engenharia eletrónica, para integrarem a equipa de desenvolvimento de software para sistemas de segurança automóvel.

É sob o mote “Queres salvar vidas?” e com o objetivo de acelerar o processo de recrutamento e proporcionar aos participantes uma experiência diferenciadora, que a Bosch vai realizar um evento de recrutamento no próximo dia 14 de junho, nas suas instalações em Braga.

Para este evento a Bosch tem 22 vagas disponíveis especialmente direcionadas para as duas áreas de engenharia referidas. Os perfis selecionados irão integrar as equipas responsáveis pelo desenvolvimento de sistemas para airbags e travões de última geração, tecnologias que vão representar um marco na inovação e no futuro dos sistemas de segurança de veículos de passageiros, bem como nos futuros veículos autónomos.

A partir de Braga, vamos continuar a contribuir para o objetivo de salvar vidas, tornando a condução mais segura e confortável. Para isso precisamos de reforçar as nossas equipas com estes perfis especializados. Procuramos talentos que tenham vontade de dar um grande contributo para a segurança e automação da mobilidade a nível global.

| refere Glória Araújo-Wörmann, Diretora de Recursos Humanos da Bosch em Braga.

Evento de Recrutamento da Bosch

No dia do evento, a Bosch vai abrir as portas das suas instalações para receber os candidatos interessados em fazer parte das equipas que estão a desenvolver estas tecnologias para aumento da segurança nas estradas, e os potenciais novos colaboradores vão poder participar em entrevistas e ficar a conhecer os objetivos e desafios do projeto.

As inscrições são limitadas e os interessados em participar devem submeter a sua candidatura até ao dia 08 de junho.

Todas as informações sobre o evento de recrutamento e respetivas condições estão disponíveis aqui.

No final do evento, se for um dos participantes selecionados e se o seu perfil for o procurado pela Bosch para uma das suas vagas disponíveis, irá receber uma proposta de trabalho.

Inscreve-te já!