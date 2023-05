Foto revela o interior da Tesla Cybertruck. Aspeto “fraco” para um carro de 50 mil euros

A Tesla inovou de alguma maneira ao trazer um conceito de "menos é mais" para o interior dos seus carros. Um habitáculo com apenas um ecrã, menos botões físicos, um volante minimalista, permitiu mesmo influenciar a indústria. No início até a falta de qualidade dos materiais era "perdoado". Atualmente já não. Como tal, será que esta imagem do interior da pick-up Cybertruck é real? Tem aspeto fraco para um carro tão caro.

Tesla Cybertruck revela-se aos poucos

O conta-gotas da Tesla voltou a funcionar e desta vez no interior da pick-up elétrica Cybertruck. Já muito se falou deste carro, que tem sofrido consecutivos atrasos no início da sua produção, e o que a marca tem revelado são fugazes pormenores do que aí virá. Já vimos que o aspeto continua fiel ao que foi anunciado, que a empresa testa novas soluções para o limpa-vidros gigante, que refinou um ou outro pormenor.

Uma nova imagem de um protótipo do Tesla Cybertruck revelou o interior da carrinha elétrica, e não é definitivamente para todos. Sobretudo se for para quem quer qualidade (nos mínimos exigidos), alguma usabilidade e para quem não gosta de um volante "especial".

No início deste mês, a Tesla trouxe um destes protótipos da Cybertruck para a sua reunião anual de acionistas. Isso permitiu algumas imagens mais próximas do veículo. Aliás, até agora o interior era fechado aos olhares. Como tal, esta nova aparição permitiu fotografias que revelam uma parte importante do interior da carrinha.

A imagem dá uma boa visão do ponto de vista do condutor, incluindo a visão mais próxima do volante do Cybertruck até à data. Este novo design é uma mistura entre o volante inicial dos elétricos da marca com uma atualização do yoke após as críticas terem caído em cima da escolha.

Portanto, o volante simplista parece uma mistura dos volantes redondos com o yoke que foram lançados nos mais recentes Model S e Model X. No que toca a botões físicos, traz alguns já conhecidos, como no lado esquerdo os piscas e os restantes ligados à iluminação e multimédia. Estes botões touch no volante, têm sido muito criticados nos novos volantes.

A fotografia também mostra a profundidade do painel de instrumentos do Cybertruck, o que era de esperar tendo em conta a forma do habitáculo. Um ecrã, como já conhecemos de outras versões, compila muitas das operações possíveis nestes elétricos.

Também parece que a consola central já não pode ser transformada num banco central. Tem um aspeto mais regular, muito semelhante à do Model S original. Os materiais parecem muito simplistas, fracos até, mas não podemos esquecer que ainda estamos numa fase do processo onde a Tesla não quer que se saiba tudo.