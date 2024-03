BYD está “apenas a começar” na Europa: marca quer triplicar a sua quota de mercado

A força com que a BYD chegou à Europa deixou as fabricantes "da casa" em estado de alerta, principalmente, para a necessidade de uma concorrência mais feroz. Apesar do receio das europeias, a chinesa revelou que está "apenas a começar" e que os planos passam por triplicar a sua quota de mercado em matéria de carros elétricos.

A BYD não é uma empresa nova, estando a sua presença na China cimentada. Porém, a Europa conheceu-a de perto apenas em 2021, pelas portas da Noruega. Desde aí, o crescimento tem sido notório.

Numa entrevista à Automotive News Europe, Michael Shu, o CEO da BYD Europa, afirmou que a empresa está a descobrir "como os europeus reagem" à tecnologia, aos produtos e aos serviços da marca. Afinal, o mercado europeu é muito diferente de outros mercados automóveis importantes, como a China ou os Estados Unidos, pelas várias legislações e línguas.

BYD planeia crescer na Europa, conquistando aos poucos

Embora tenha admitido que o aumento das vendas levará tempo, a investida da BYD está "apenas a começar". Afinal, o CEO espera que a fabricante chinesa ganhe quota de mercado ainda este ano.

O objetivo passa pelos 5% das vendas de carros elétricos na Europa, mesmo antes do início da produção na Hungria, cuja atividade começará antes de 2026. Esta infraestrutura tem capacidade para construir 150.000 veículos por ano, com a possibilidade de duplicar este número para 300.000.

Segundo o executivo, assim que a produção começar, a BYD estará "mais perto dos clientes, a oferecer entregas mais rápidas", e a promover a confiança na marca, pois será "Europa para Europa".

Ainda na entrevista, Shu explicou que o "produto da BYD é premium, o nosso preço é mainstream, por isso chamamos-lhe premium acessível".

A próxima geração de EV e PHEV da BYD deverá chegar ao mercado europeu ainda este ano, com o Seal U.