Há novas revelações sobre a Tesla Cybertruck… é tudo à grande!

À medida que se aproxima o início da produção da pick-up Tesla Cybertruck, surgem mais detalhes interessantes. Rumores anteriores indicavam que a Cybertruck teria uma "frunk" (mala dianteira), mas a internet estava dividida sobre a sua capacidade e design. Agora há uma nova imagem que mostra a pick-up com a tampa frontal aberta, onde é revelado um espaço de armazenamento impressionante. Além disso, há outra revelação... bem grande, por sinal.

Tesla Cybertruck já está nos testes "de guerra"

A pick-up da Tesla é um "canhão". É grande, com linhas de carro de guerra e muitos pormenores que mais parecem ter saído de um desenho infantil. Mas acalentou esperanças de milhares de clientes, que já pagaram a caução, de ter um elétrico poderoso nas mãos, um veículo massivo e irreverente.

Estamos a mais de meio ano do início da produção da Cybertruck, se a Tesla não atrasar ainda mais como aconteceu no início do ano. Ainda assim, o ritmo de avistamentos e "fugas de informação" da Tesla Cybertruck intensificou-se recentemente, mostrando que desta vez a pick-up elétrica está a chegar.

Os últimos protótipos a passar por testes na pista de ensaio Giga Texas eram provavelmente veículos de pré-produção, pelo que não deve demorar muito até que os primeiros clientes recebam os seus veículos.

As instalações na Giga Texas são minuciosamente escrutinadas pelos operadores de drones, tentando obter novas informações antes de todos os outros. Recentemente, o seu fluxo de trabalho intensificou-se, uma vez que Tesla está a acelerar os testes.

Como resultado, temos visto protótipos a passar pelo teste de stress da suspensão enquanto outros afinavam a dinâmica do veículo, tudo numa questão de dias. Recentemente, vimos também a Cybertruck ser testada no túnel de vento, e as mesmas operações com drones filmaram o veículo de todos os ângulos.

Tudo à grande e à americana

O túnel de vento revelou excelentes detalhes. Vimos, por exemplo, o primeiro vídeo do limpa para-brisas gigante em ação, dissipando o mito de não ser capaz de cobrir todo o vidro frontal.

O mesmo protótipo foi mais tarde apanhado com a tampa aberta, outra novidade na pick-up elétrica. Isto prova que as pessoas que disseram que a Cybertruck frunk não seria suficientemente grande estavam erradas.

A fotografia foi tirada de longe e está desfocada, mas ainda assim é relevante. A tampa integra a grelha frontal, semelhante à do Ford F-150 Lightning, e a barra de luz icónica.

Com base na fotografia partilhada nas redes sociais, parece cobrir toda a largura da pick-up. Dado que a Cybertruck é maciça, esta ampla abertura sugere um enorme espaço de armazenamento da frunk.

Não será totalmente surpresa. Isto porque a concorrente direta da pick-up da Tesla, a Ford F-150 Lightning, também o tem e é uma das características mais apreciadas. A Tesla não deixaria a Ford ter aqui uma vantagem, mesmo que isso significasse levar a Cybertruck de volta à mesa de desenho.

Portanto, os "receios" de uma Cybertruck com a frunk ao estilo Model X não terão sentido e o que não vai faltar é espaço.... para dar e, sobretudo, para vender!