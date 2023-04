O Android é um dos campos preferidos do Chrome, onde reina sem qualquer concorrência próxima. O browser da Google está adaptado a este sistema, onde é uma parte fundamental. Agora, ficou 30% mais rápido, mas apenas nos smartphones Android mais poderosos.

A Google tem procurado tornar o Chrome ainda mais rápido e mais eficiente, contendo-se nos recursos que consome nos sistemas. Se em algumas plataformas já o conseguiu, noutras ainda está a procurar encontrar a sua fórmula de sucesso e como poderá conseguir dar este passo.

Do que revelou agora, terá conseguido finalmente encontrar a forma de o tornar mais rápido no Android, com uma simples mudança. Vai focar-se neste ponto, em detrimento de ter um browser que ocupa menos espaço nos smartphones. O resultado é um browser que ficou 30% mais rápido.

O resultado direto desta mudança, que a Google descreve em detalhe numa publicação recente, conseguiu atingir outras áreas importantes. Assim, o Chrome vai consumir menos CPU, menos bateria e menos memória, sendo mais comedido na gestão destes recursos.

O trabalho da Google incidiu na própria base do seu browser e foram feitos alguns ajustes no código subjacente do navegador. A somar a isso existem melhorias em algumas funções de JavaScript: "Object.prototype.toString" e "Array.prototype.join".

O lado menos positivo de todas estas mudanças está mesmo nos smartphones que a vão poder usar. Não são todos os dispositivos suportados e que vão ter acesso a estas melhorias, levando a que apenas os aparelhos topo possam aproveitar o bowser na sua versão mais veloz.

Não fica claro porque a Google optou por criar esta versão dedicada apenas aos smartphones de topo. Ainda assim, os ganhos são excelentes e prometem trazer de novo o Chrome para o topo no Android, onde vai assim ser mais rápido e mais eficiente, tal como se quer numa ferramenta destas.