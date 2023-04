Elon Musk tem estado muito atento à inteligência artificial e ao que esta poderá trazer no futuro imediato. As suas opiniões menos positivas têm-se feito ouvir, mostrando bem como é contra. Curiosamente, agora surgiu a informação que registou a XAI, a sua empresa dedicada à inteligência artificial.

Apesar de se ter mostrado abertamente contra a IA, Elon Musk não parece querer perder esta oportunidade única. Foi um dos investidores iniciais na OpenAI e tem procurado estar presente em todos os momentos em que a inteligência artificial se revela e evolui.

Agora, e do que está a ser avançado por várias fontes, Elon Musk criou a sua empresa dedicada à IA. De nome X.AI, esta carrega consigo uma das marcas mais conhecidas de Elon Musk. A famosa X, que será em breve a sua app para tudo, com tantas vezes já referiu.

A sua nova empresa foi registada no Nevada e tem Elon Musk como CEO e Jared Birchall, diretor dos escritórios de sua família, como secretário. O registo existente revela que a empresa foi registada no dia 9 de março de 2023.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app