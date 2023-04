Todos os que acompanham a SpaceX e a sua Starship sabiam que os primeiros testes desta nava estavam a chegar. Faltava apenas uma autorização da FAA para que tudo pudesse acontecer. Essa autorização chegou agora e tudo fica pronto para este primeiro teste, que até já tem data programada.

Há já algum tempo que a SpaceX tem tudo preparado para o primeiro teste orbital da Starship. Este estava a ser preparado de forma muito minuciosa, tendo apenas uma autorização em falta, essencial para este primeiro passo.

Essa autorização parecia demorar a chegar, mas finalmente a FAA (Administração Federal de Aviação) parece ter dado o seu parecer positivo. Assim, e com esta nova autorização, a SpaceX pode finalmente iniciar os novos testes com a Starship.

Targeting as soon as Monday, April 17 for the first flight test of a fully integrated Starship and Super Heavy rocket from Starbase in Texas → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/Ry25Uuvknh