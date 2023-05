Imagens, especificações e preço do possível Motorola Razr 40 Ultra revelados online

Já nos temos habituado a ver os detalhes sobre equipamentos tecnológicos que ainda não foram lançados a serem revelados através de vários leaks. Mais recentemente foram as imagens, especificações e o preço do próximo smartphone dobrável Motorola Razr 40 Ultra que caiu nas malhas da internet. Vamos então saber todos os detalhes divulgados.

Reveladas informações sobre o Motorola Razr 40 Ultra

A Motorola está prestes a lançar o seu novo smartphone dobrável Razr 40 Ultra, mas enquanto não são divulgados detalhes por vias oficiais, a Internet trata de desvendar um pouco o véu daquilo que a marca norte-americana está a preparar.

Portanto, as informações reveladas pelo canal WinFuture, que se juntam a outras já anteriormente partilhadas, revelam dados como as especificações, imagens e até os preços para este novo equipamento. De acordo com o exposto, este Motorola Razr 40 Ultra pode custar entre 1.169 e 1.199 euros no mercado europeu, um valor semelhante ao Razr de 2022 na altura do seu lançamento. Já para os Estados Unidos, o preço deste equipamento deverá rondar entre 1.200 e 1.300 dólares.

Quanto às especificações, o canal mostra uma lista com os detalhes completos onde ficámos a saber que o smartphone contará com um ecrã de 3,6 polegadas e uma taxa de atualização de 165 Hz. O processador será um Snapdragon 8 Plus Gen 1, terá a funcionalidade de carregamento rápido a 33 W e ainda o formato de carregamento sem fios.

Outros detalhes já haviam sido revelados por outro canal e apontam para uma configuração de câmaras duplas de 12 MP e 13 MP e uma de selfies de 32 MP. O Motorola Razr 40 Ultra terá suporte para cartão SIM duplo, uma bateria com uma capacidade de 3.800 mAh e uma classificação IP52 no que respeita à proteção contra poeiras e água, que acaba por ser um pouco limitada.

Certamente que nas próximas semanas teremos mais informações para ficarmos a saber o que é que a Motorola preparou para este seu novo smartphone dobrável.