Estamos a poucos dias do dia de Páscoa e esperavam-se boas notícias, mas tal não vai acontecer. De acordo com as notícias mais recentes, o preço dos combustíveis vai subir na próxima semana. Saiba de quanto será o aumento.

Combustíveis: 1 cêntimo por litro no gasóleo e de 1,5 cêntimos por litro na gasolina

De acordo com a SiC Notícias, a partir de segunda-feira, segundo fonte do setor, está previsto um aumento de um cêntimo por litro no gasóleo e de 1,5 cêntimos por litro na gasolina. Estes aumentos acontecem numa altura em que o Governo já confirmou que vai manter as medidas fiscais de desconto nos combustíveis por mais duas semanas, até dia 17 de abril.

O ministério das Finanças revelou que vai manter as medidas de mitigação da subida dos preços dos combustíveis até 17 de abril. Nesse sentido será mantida a redução da carga fiscal equivalente a 34 cêntimos por litro de gasóleo e de gasolina.

A revisão dos valores das taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) foi publicada esta segunda-feira em portaria do Governo, produzindo efeitos até 17 de abril.

O total do desconto na carga fiscal mantém-se inalterado, na medida em que a taxa de carbono se mantém suspensa, aplicando-se os valores de 2021, e os descontos no ISP mantêm-se iguais face ao mês de março, dada a evolução dos preços dos combustíveis verificada nas últimas semanas.

Preços dos combustíveis online por posto

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Este portal tem dados caracterizadores dos postos de abastecimento de combustíveis localizados no território continental de Portugal, para o consumo público e cooperativo, cuja responsabilidade pelo cumprimento é dos titulares das respetivas licenças de exploração.