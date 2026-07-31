InfoMatricula: tudo sobre o seu carro (seguradora, dados do carro, VIN…)
Hoje em dia são vários os serviços digitais que nos disponibilizam rapidamente informação útil. Conhece o portal InfoMatricula que disponibiliza informarção sobre a seguradora, dados do carro, VIN, entre outros.
O Portal InfoMatricula é muito simples de usar, apresentado uma interface bastante atrativa. Para usar, basta que indique a matrícula do veículo a pesquisar e em segundos é apresentada um conjunto de informação interessante.
Após a matrícula intrduzida é possível ficar a saber qual a seguradora do veículo, o início e fim do seguro e o nº da apólice. É também possível saber a marca do veículo, o modelo, classe do veículo, potência, o VIN, etc. O número VIN de um veículo é um código alfanumérico que tem um total de 17 dígitos que permitem saber o historial de um carro.
Com este número é possível saber o número de quilómetros, o ano de produção e o mercado a que se destina o veículo, assim como o tipo de motor, o número de incidentes, ou até problemas de produção identificados pela marca.
A atribuição de um número VIN de um veículo por parte da fabricante é obrigatório para o mesmo poder circular.
O InfoMatricula afirma-se como uma plataforma prática e intuitiva para quem pretende obter informações sobre veículos através da matrícula. Ao reunir diversos dados num único local, simplifica a consulta e permite aos utilizadores aceder rapidamente a informação útil antes da compra de um automóvel ou para simples verificação.
Boa dica, mto útil nos dias que correm!!!
Mas não é fiável.. Na minha nem modelo, nem seguradora, nem combustível… acertou na cor e na ,marca só 😀
… matrícula falsa, só pode!! LOLOLOL no meu, por acaso acertou em tudo!!
Na minha, tem lá tudo.
Tenho 3 veículos, não acertou em nenhum.