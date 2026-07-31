InfoMatricula: tudo sobre o seu carro (seguradora, dados do carro, VIN…)

Hoje em dia são vários os serviços digitais que nos disponibilizam rapidamente informação útil. Conhece o portal InfoMatricula que disponibiliza informarção sobre a seguradora, dados do carro, VIN, entre outros.

O Portal InfoMatricula é muito simples de usar, apresentado uma interface bastante atrativa. Para usar, basta que indique a matrícula do veículo a pesquisar e em segundos é apresentada um conjunto de informação interessante.

Após a matrícula intrduzida é possível ficar a saber qual a seguradora do veículo, o início e fim do seguro e o nº da apólice. É também possível saber a marca do veículo, o modelo, classe do veículo, potência, o VIN, etc. O número VIN de um veículo é um código alfanumérico que tem um total de 17 dígitos que permitem saber o historial de um carro.

Com este número é possível saber o número de quilómetros, o ano de produção e o mercado a que se destina o veículo, assim como o tipo de motor, o número de incidentes, ou até problemas de produção identificados pela marca.

A atribuição de um número VIN de um veículo por parte da fabricante é obrigatório para o mesmo poder circular.

O InfoMatricula afirma-se como uma plataforma prática e intuitiva para quem pretende obter informações sobre veículos através da matrícula. Ao reunir diversos dados num único local, simplifica a consulta e permite aos utilizadores aceder rapidamente a informação útil antes da compra de um automóvel ou para simples verificação.

InfoMatricula