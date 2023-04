Criadora de jogos Ubisoft encerra os seus escritórios em 9 países da Europa

A Ubisoft é uma das mais conhecidas criadoras de jogos do mundo, no entanto não está a atravessar uma fase positiva. Recentemente, o CEO da marca pediu ajuda aos trabalhadores para salvar a empresa e já há algum tempo que se espera que alguns escritórios sejam fechados. Nesse sentido, as últimas informações confirmam esse desfecho, sendo que a criadora francesa vai fechar as suas instalações em nove países da Europa.

Ubisoft encerra portas em 9 países da Europa

A Ubisoft é uma criadora de jogos francesa criada em 1986 e responsável pelo desenvolvimentos de títulos populares como Anno, Assassin's Creed, Far Cry, Imagine, Just Dance, Prince of Persia, Rayman, Raving Rabbids, Tom Clancy's, Watch Dogs, entre outros. Mas, apesar de ser uma empresa conhecida com nomes de peso, não está a atravessar uma boa fase e as expetativas futuras não são nada animadoras.

De acordo com as mais recentes informações, a Ubisoft vai agora fechar as suas instalações em 9 países da Europa, nomeadamente na Espanha, Itália, Países Baixos, Polónia, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia.

Esta decisão prende-se com os fracos resultados ao nível das últimas vendas de jogos, realidade que está a obrigar a empresa a rever a sua estratégia e a apertar o cinto às despesas. O encerramento destes escritórios acaba por afetar diretamente cerca de 60 funcionários que serão demitidos.

De acordo com as informações avançadas pela Bloomberg "nos seus últimos resultados financeiros, a Ubisoft revelou vendas fracas no Natal e o lançamento de jogos medíocres, denominando-os de "grandes desafios" decorrentes do agravamento da economia e das consequências da crise de produção pós-pandemia".

Num comunicado, a empresa referiu que o grupo Ubisoft Publishing "reorganizou as suas subsidiárias de negócios na Europa e no Canadá para prepará-las melhor para o futuro da nossa indústria numa rápida evolução e para ter uma abordagem mais eficiente e ágil".

O que é certo é que o futuro da empresa não parece nada promissor, sendo que certamente haverá mais novidades nas próximas semanas.