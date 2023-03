Criadora de jogos Ubisoft deve fechar vários escritórios na Europa

A vida não está nada fácil para a Ubisoft. Há bem pouco tempo, o CEO da popular criadora de jogos pediu ajuda para que os seus funcionários ajudassem a salvar a empresa, o que levou o sindicato de trabalhadores a emitir uma convocatória de greve. Mas as notícias não se ficam por aqui e as informações recentes indicam que a Ubisoft pode fechar mesmo vários escritórios na Europa.

Ubisoft pode fechar escritórios na Europa

São várias as situações que estão a condicionar o crescimento da Ubisoft, entre eles está a queda significativa nas suas receitas do ano de 2022. E as notícias mais recentes indicam que a criadora de jogos pode estar próxima de fechar alguns dos seus escritórios localizados na Europa. O fórum ResetEta alega ter acedido a um possível e-mail interno da empresa francesa onde mostra que a Ubisoft quer encerrar de imadiato as atividades da Ubisoft Benelux, entre outros escritórios em continente europeu.

A mensagem, que pode ver através da imagem abaixo, diz que a decisão vai afetar "várias subsidiárias" da criadora e que é motivada "por desafios causados por fatores externos". É indicado que vários setores da empresa vão sentir o impacto, mas para já apenas a Benelux já é uma das afetadas e deverá parar de funcionar no dia 1 de abril de 2023 (havendo assim uma esperança de que se possa tratar de uma mentira).

É ainda indicado que, com este encerramento, a Ubisoft Benelux vá terceirizar totalmente a distribuição atual dos jogos físicos a um distribuidor que será anunciado posteriormente.

Paralelamente a esta informação, anteriormente surgiram alguns rumores de que a Ubisoft estaria à venda à procura de um comprador interessado em assumir as atividades (e os problemas).

Ainda assim, tal como também aqui referimos, a criadora tem planos para lançar 11 novos jogos entre o mês de abril de 2023 e março de 2024.