Altice Portugal acolhe 125 jovens no programa de trainees DarWiN

A Altice Portugal deu as boas-vindas ao grupo de 125 jovens que participam na edição de 2023 do programa de trainees DarWiN, que visa integrar jovens com licenciaturas e mestrados no mercado de trabalho e com potencial carreira de futuro na operadora líder do setor.

Altice Portugal: Já foram recrutados mais de 230 trainees

O evento de acolhimento, realizado no dia 14 de setembro, contou com a presença de Ana Figueiredo, Presidente Executiva da Altice Portugal, dos elementos da Comissão Executiva e dos Diretores da Empresa, numa sessão marcada pela troca de ideias e partilha de experiências, revela a Altice em comunicado enviado ao Pplware.

Desde a primeira edição em 2019, já foram recrutados para o programa DarWIN mais de 230 trainees, integrados em diferentes direções da Altice Portugal. Desse total, mais de 80 jovens ficaram na Empresa após o término da sua experiência neste programa. O número é representativo da aposta da operadora no talento jovem e no rejuvenescimento dos seus quadros, bem como no desenvolvimento e crescimento dos futuros profissionais do nosso País.

Considerada como uma experiência profissional que vai muito além dos comuns programas de trainees de 12 meses, o programa DarWiN apresenta-se como uma oportunidade para adquirir e consolidar conhecimentos. Através de sessões de formação, workshops, sessões de coaching, os jovens podem encontrar desafios focados em pessoas, sustentabilidade, negócio e comunidade.