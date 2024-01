Reparar uns Apple Vision Pro custará quase o mesmo que comprar uns novos

Os Vision Pro já estão disponíveis para pré-encomenda nos EUA, pelo que a Apple já está a oferecer todo o tipo de informações sobre os óculos de realidade mista. Um dos pontos importantes tem que ver com a garantia e o preço de reparação. Um acidente poderá custar-lhe mais de 2000 dólares.

De acordo com o website de suporte, o custo estimado para a reparação do visor de vidro dos Vision Pro é de 799 dólares. Para outros tipos de danos, o preço é de 2399 dólares, embora sejam omitidos pormenores sobre o tipo de avaria ou reparação. Os custos são significativamente reduzidos se o utilizador tiver pago um plano AppleCare+, especialmente para reparações mais caras.

A Apple especifica que a garantia dos Vision Pro não cobre danos acidentais, pelo que será cobrada a substituição do vidro partido. Tal como o visor de vidro, o desgaste da bateria não está incluído.

As reparações no visor de vidro são elegíveis para o plano de danos acidentais causados por manipulação. O seu produto é elegível para uma substituição da bateria sem custos adicionais se tiver o AppleCare+ e a bateria do seu produto tiver menos de 80 por cento da sua capacidade original.

Refere o técnico. A empresa de Cupertino detalhou que as substituições de lentes personalizadas são fornecidas diretamente pela ZEISS.

Nem a Apple nem o AppleCare+ fornecem serviços de reparo ou substituição, incluindo, mas não se limitando a, proteção contra danos acidentais.

Afirma o site.

Reparar os Apple Vision Pro ou comprar uns novos?

Dependendo do problema técnico, a reparação dos Vision Pro pode custar até 70% do valor de uns novos. O truque aqui seria adquirir o AppleCare, que garante que pagará apenas 299 dólares por reparação durante o período do plano.

Existem outros custos adicionais para pequenas reparações, como as almofadas de luz e de vedação, que são vendidas por 199 e 29 dólares, respetivamente. Também é possível substituir as bandas de ajuste em caso de danos ou desgaste por um custo adicional.

O modelo base dos Apple Vision Pro custa 3499 dólares, embora existam duas variantes de maior capacidade que serão vendidas por 3699 dólares (512GB) e 3899 dólares (1TB). A isso teremos de acrescentar 499 dólares para o plano AppleCare+ e quaisquer acessórios adicionais, caso queira mais proteção para os seus novos óculos.

O processo de compra é diferente de qualquer outro produto da empresa, exigindo uma digitalização do iPhone para determinar o tamanho do seu rosto. De momento, existem rumores sobre um possível lançamento em Portugal, mas nada definitivo.

Leia também: