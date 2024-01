Stellantis não vai entrar na guerra de preços com as restantes marcas de carros elétricos

As marcas de carros elétricos estão a seguir uma política acelerada de redução de preços. Esta parece ser uma medida que todos querem assumir e com que a Stellantis não parece estar interessada em seguir esse caminho e entrar numa guerra de preços com as restantes marcas de carros elétricos.

Stellantis não vai entrar na guerra de preços

Foi a Tesla que abriu caminho à atual política de preços que as marcas de carros elétricos seguem. Com as suas constantes alterações de preços, onde se adapta de forma rápida aos custos de produção e transporte, a marca americana molda o mercado.

Claro que muitas outras marcas seguiram já o mesmo caminho, adaptando-se ao mercado e até contra a eliminação de incentivos como na Alemanha. Agora, o CEO do grupo Stellantis veio a público informar que não entrará na guerra de preços que acontece atualmente no mercado.

Marcas ficam expostas a problemas financeiros

Foi no final da passada semana, na apresentação da nova plataforma do grupo para veículos elétricos, que Carlos Tavares revelou a novidade. Não quer seguir esta política e ser arrastado para uma guerra de preços que destruiria a rentabilidade e poderia eventualmente tornar muitas construtoras alvos de aquisição.

Tavares revelou que a Stellantis, que está entre as empresas mais lucrativas do setor, está comparativamente protegida de uma tendência de queda nos preços. Esta movimentação pode colocar alguns dos seus rivais em problemas, com perdas persistentes e com o risco de se tornarem alvos de compras por parte dos concorrentes.

Stellantis não foi exposta aos problemas do Mar Vermelho

Carlos Tavares comentou a situação do Mar Vermelho e do seu impacto nas construtoras na Europa. Garantiu não ver grandes impactos das interrupções no transporte marítimo no Mar Vermelho, pois era principalmente uma questão de esperar um pouco mais pelos suprimentos.

Tavares também revelou que "a viagem será mais longa, isso é verdade se percorrermos África. Pode ter um impacto no custo e por isso pode haver boas discussões sobre o custo e como devemos mitigá-lo. Mas nesta fase, não vejo nenhum outro impacto além desse".