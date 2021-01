Análise HomePod mini… pequeno em tamanho mas grande na ambição

O HomePod mini foi dos vários lançamentos da Apple no profícuo ano de 2020. A empresa decidiu colocar esta coluna de som inteligente para aumentar a sua área de dispositivos de som e serviços Homekit dentro de portas. Depois de algum tempo a usar no dia a dia esta coluna, que no nosso caso foi um par, deixamos algumas considerações sobre este novo produto que ainda não está disponível em Portugal.

A coluna foi testada tendo como comparação a sua irmã mais velha e crescida. Leia este artigo até ao fim pois explicamos tudo.

Testámos a nova coluna da Apple, a HomePod mini

A Apple lançou em outubro de 2020 o HomePod mini que aumentou a oferta de dispositivos para a categoria Música da empresa. Era um lançamento esperado, até porque já existiam rumores há pelo menos um ano. Esta coluna não vem substituir o HomePod lançado em 2017. Aliás, se alguma vez tiverem oportunidade de ter as duas versões lado a lado, verão perfeitamente a razão de uma não conseguir substituir a outra.

Portanto, feitas estas considerações, desafiamos-vos a perceber o que vale esta coluna HomePod mini da Apple.

Especificações Dimensões e peso: Altura: 8,43 cm Largura: 9,79 cm Peso: 345 g

Tecnologia de som: Coluna Full-rang e dois radiadores passivos para reproduzir graves profundos e agudos nítidos Guia de ondas acústicas sob medida para um campo sonoro de 360 ​​graus Tecido acusticamente transparente Áudio computacional para ajustar o som em tempo real Conjunto de quatro microfones para usar Siri à distância Som multi-zona com AirPlay 2 Compatível com som estéreo usando um par

Fontes de áudio: Apple Music Compras de música no iTunes Bibliotecas no iCloud com subscrição do Apple Music ou iTunes Match Serviços de música de terceiros Rádio Apple Music Estações de rádio a partir do TuneIn, iHeartRadio e Radio.com Apple Podcasts AirPlay de outro conteúdo enviado para o HomePod mini a partir do iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV ou Mac

Wireless: 802.11n Wi-Fi Acesso direto como convidado Bluetooth 5.0 Linha Chip Ultra Wideband nos dispositivos da proximidade (U1)

Na caixa: HomePod mini Adaptador de corrente de 20W Documentação

Preço: 99 euros

O Projeto HomePod

O HomePod Mini é pequeno e esférico como vários dos seus mais diretos concorrentes. É envolto numa malha têxtil compatível com a acústica e apresenta-se em branco ou cinzento sideral. O painel de controlo de toque com indicadores LED é quase idêntico ao HomePod original.

Resumindo, a Apple não nos surpreendeu ao repensar a pequena coluna inteligente. No entanto, o HomePod mini é bonito. É um agradável objeto em forma de dióspiro e previsivelmente elegante. Na verdade, esta peça encaixa-se na estética da Apple e com 8 centímetros, o HomePod mini é tão pequeno que se esconde facilmente na nossa estante, mesa ou balcão da cozinha.

Uma observação: o tecido da coluna e a forma esférica são projetados para aprimorar a qualidade do áudio.

Segundo vários testes, este tipo de material foi pensado para permitir o som nítido sem que o design prejudique o desempenho. Mas distingue-se dos seus concorrentes pela qualidade do material usado.

Características

Chegamos a um ponto na linha do tempo das colunas de som inteligentes em que existe uma expectativa geral do que estes dispositivos podem fazer. Aliás, se dissermos “esta coluna executa tudo o que uma coluna inteligente consegue fazer”, seguramente todos os que vagueiam pela tecnologia saberiam o que isso quer dizer.

Portanto, como quase todas as outras, podemos falar com elas e perguntar pela meteorologia, pelas nossas tarefas agendadas, fazer e receber chamas, agendar um apontamento e, claro, uma gama de pedidos de música alargado.

Com a coluna, dentro de um ecossistema Apple, além do que referimos, esta permite ainda mais. Com a Siri, o utilizador pode ter uma abrangência maior. Além disso, a empresa trouxe agora o Intercomunicador.

Intercomunicador

O novo recurso de intercomunicação da Apple alcança os recursos de transmissão da Google e Drop In da Amazon. No HomePod ou HomePod mini, podemos agora enviar uma mensagem de voz para outros dispositivos Apple na sua casa. Outros utilizadores podem enviar uma resposta de voz a dizer “Hey Siri, intercom, venham que já estou à vossa espera no carro”.

Estas pequenas colunas, que podemos ter em vários lugares, podem ser muito interessantes também para estas funcionalidades. Cada uma delas pode ser identificada e ao enviarmos uma mensagem podemos fazer para todas dentro de casa, ou só para uma específica.

Estas tarefas são feitas dentro da App Casa. Assim, de forma simples, podemos configurar várias funcionalidades do Intercomunicador… e não só! Dito isto, agora basta abrir a app no Apple Watch, no iPhone, no iPad ou até no CarPlay.

Handoff

O envio de áudio do iPhone para a coluna inteligente e vice-versa é fácil com o recurso Handoff da Apple. Funciona com HomePod ou HomePod mini quando o dispositivo tem o Bluetooth ativado e está na mesma rede Wi-Fi que as colunas domésticas inteligentes.

Assim, se passarmos com o iPhone perto da coluna sentiremos um feedback tátil e seremos notificados no ecrã do telefone que o áudio está a ser transferido para o HomePod. Quando estivermos pronto para colocar o áudio de volta no telefone, o processo funciona ao contrário.

Este é o meu recurso favorito do HomePod Mini. É simples e funciona sem tocar no equipamento ou pedir à Siri para fazer seja o que for. Graças ao chip de banda larga U1 do HomePod mini, a transferência ficará melhor nas futuras atualizações com visuais aprimorados, feedback tátil e efeitos de áudio. Sim, ainda há uns bugs de vem em quando e ainda é um pouco lento em certas passagens.

Emparelhamento estéreo

Este recurso já estava disponível na coluna HomePod original, após a Apple ter atualizado o sistema operativo da coluna. Contudo, esta nova coluna mini já foi talhada para se fazer este emparelhamento estéreo de forma mais fácil.. Usamos duas para testar este emparelhamento e de facto foi fácil de o fazer.

Além disso, usamos o par de colunas com a Apple TV 4k para tirar proveito das tecnologias que a Apple disponibiliza para o som da sua box de TV.

Bom, foi muito interessante sentir a separação dos canais esquerdo e direito e ouvir como funciona bem este esquema projetado pela Apple para os seus vários dispositivos.

Este não é um recurso exclusivo da Apple. As colunas inteligentes da Google e da Amazon também podem ter este recurso. Claro que os dois HomePod minis emparelhados não poderão competir com um sistema de som surround de última geração. Contudo, serão de certeza um “upgrade”, um salto qualitativo no que toca ao áudio que as colunas de som da TV oferecem.

Assim, se conseguirmos colocar as colunas estrategicamente no seu espaço de entretenimento, vamos aproveitar a separação de canais e o que o áudio computacional permite.

Qualidade de áudio

Ao longo dos anos já testamos muitas colunas de vários segmentos. Além disso, para uso pessoal, temos vários dispositivos que usamos no dia a dia. Contudo, nem foi preciso ir muito longe para percebermos que o som é bom, mas não é surpreendente. Sim, provavelmente porque estamos mal-habituados.

Na nossa mesa de trabalho no dia a dia temos uma HomePod. A primeira que saiu e, acima de tudo, aquela que a Apple mais apostou para dizer ao mercado que tinha potencial para fazer o melhor. Não há dúvidas que o HomePod é do melhor que aquele segmento tem para oferecer em termos de som e “inteligência”.

No HomePod mini, a Apple também colocou muita potência de áudio num pequeno gadget. Atenção, estamos a falar numa coluna de som que tem um som alto o suficiente para encher uma sala. Os graves, médios e agudos são todos distintos e fáceis de detetar. Comparado com os mais recentes Bose Soundlink Micro, ou com a Echo Dot 4, ou mesmo com a Nest Mini, o HomePod Mini tem um som melhor e menos distorcido.

Contudo, estamos a falar aqui de “lutas” pouco justas. A Echo Dot 4 custa cerca de 70 euros, a Nest Mini cerca de 40 euros e a Bose Soundlink Micro cerca de 120 euros. Portanto, os 99 euros da HomePod mini pode trazer aqui mais tecnologia, porque se cobra mais que a maioria deste segmento.

Claro que quem compra estas colunas da Apple não será só pelo som. Apesar de ter bom som, como referimos, e tendo em conta que não fica atrás dos seus concorrente (provavelmente anda ela por ela nalguns ligeiramente mais caros), esta traz mais que os seus concorrentes ao que diz respeito ao ecossistema da empresa de Cupertino. Pois claro, esse é o seu maior trunfo.

Voltando ao som, a Apple fez com que a coluna, na sua potência máxima, não tenham qualquer distorção e apresente um som sempre muito equilibrado. Os graves são bem entregues, sem que com isso se sacrifique a clareza do som e o palco sonoro.

Portanto, esta divisão bem conseguida da separação clara do áudio, provavelmente, não vamos perceber tão bem noutras colunas deste segmento.

Em resumo… não a comparem com a sua irmã HomePod… ou vão ficar tristes. De resto, está muito bem equilibrada para o segmento que vai servir.

HomeKit… aquele trunfo da Apple

O HomePod mini, assim como o modelo maior, a Apple TV e o iPad, funcionam como hub doméstico. Isso significa que somos capazes de configurar uma casa inteligente inteira controlada com a Siri recorrendo à ajuda desta pequena coluna.

Conforme sabemos, o HomeKit está a crescer, mas ainda oferece muito menos produtos “inteligentes” face a outras marcas. Contudo, podemos ter câmaras de segurança, sensores de movimento, sensores de humidade, sensores de fumo, interruptores, luzes, termostatos, fechaduras, sistemas de rega, campainhas, ar condicionado, aquecedores, ventoinhas, purificadores de ar, equipamentos multimédia e até torneiras.

Se gosta da experiência de uma casa inteligente, do estilo “faça você mesmo”, então pode criar uma solução alternativa com plug-ins do Homebridge, um servidor que pode ser executado na sua rede doméstica que liga dispositivos não HomeKit à API HomeKit iOS. Esta solução não será confortável para todos, mas existe.

A Siri também não é aquele ser inteligente que se esperaria atualmente. Primeiro tem logo o handicap de não ter o idioma português de Portugal e depois ainda é de trato difícil, nalgumas questões. Assim, no nosso teste ao HomePod Mini, ainda havia perguntas de conhecimento geral que a Siri não entendia ou não conseguia responder.

No geral, consegue dizer-nos informações gerais de meteorologia, permite ativar os esquemas de automatização da casa, permite enviar uma sms, ler mensagens, fazer uma chamada e mais umas quantas boas opções.

Com a nova versão do iOS 14, o HomePod permite diferenciar melhor cada utilizador da casa, por exemplo, e entregar informações dirigidas a cada pedido.

Conclusão

Se é um utilizador Apple, então vai adorar esta coluna inteligente que custa apenas 99 euros. De facto o preço pode ajudar a ter em casa um “mordomo” para tudo o que possa automatizar no seu espaço.

Além disso, o som vai permitir que tenha ou uma, ou o par, a servir o áudio da sua Apple TV e aí passa para o próximo nível. Já que falamos no nível a seguir, usar esta coluna como porta do HomeKit é trazer muito mais usabilidade ao iPhone, à Apple TV, ao Apple Watch, ao Mac e até ao iPad, é dar voz a uma série de funcionalidades que o ecossistema da Apple desenhou e desenhará à medida.

Reforço a ideia que esta coluna não se pode bater com a sua irmã mais velha, nem mesmo por ter o chip U1, dado que a primeira HomePod não tem. Contudo, o som da irmã primogenita é de outro nível e no resto, faz o mesmo no que respeita à inteligência associada.

Portanto, a Apple vai vender muitas destas colunas, principalmente para quem gosta do ecossistema da Apple. Pelo som, há melhor, só que não é Apple e não custa 99 euros… nem faz o que esta faz.