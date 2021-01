Apple alvo de processo por não remover o Telegram da App Store

Quando tudo parecia correr pelo melhor para a rede social Telegram eis que surge um grupo contra a plataforma de comunicações. Depois da rede social Parler ter sido removida da loja de aplicações da Apple, os utilizadores “mudaram-se” para o Telegram e tal já deu origem a um processo contra a empresa da maça.

A ação judicial contra a Apple exige o bloqueio imediato da app de conversações da App Store.

Acusação refere que o Telegram está a ser usado por grupos extremistas

A Apple enfrenta um processo nos EUA que exige remoção do Telegram da App Store. De acordo com o The Washington Post, o grupo Coalition for a Safer Web (que visa promover uma internet mais segura) avançou com um processo contra a Apple por esta não remover o Telegram da App Store.

Segundo a acusação grupo, a app está a ser usada por grupos de ódio e extremistas para planear novos ataques ao Capitólio dos Estados Unidos.

O Telegram tem tido um crescimento considerável no número de utilizadores nos EUA. A grande maioria tem usado os grupos privados e as configurações de privacidade do app para comunicar.

De relembrar que, além da Apple, a rede social Parler foi também banida pela Google e Amazon que referem que a rede não tem uma política de gestão de conteúdos publicados pelos utilizadores.

A Apple e o Telegram ainda não se pronunciaram sobre esta acusação. No entanto, como se sabe, o Telegram tem algumas funcionalidades que podem ser usadas para esconder a identidade e para criar grupo “escondidos”. De acordo com algumas informações, a rede de comunicação é uma plataforma também usada para a pirataria de conteúdos.

Leia também…