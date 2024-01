Bola de fogo cruzou o céu de Portugal! “Foi assustador”

Sim, houve uma mais uma bola de fogo a passar em Portugal! Nos últimos anos têm acontecido vários fenómenos "estranhos" no mundo. Um dos mais recentes foi novamente observado em Portugal, mais especificamente no sul do país. Mas afinal o que aconteceu?

Segundo relatos da SIC Noticias, o fenómeno aconteceu no passado domingo, pelas 20h03. Na rua, ou na janela, quem estava nesse exatamente momento a olhar para o céu viu uma enorme bola de fogo que atravessou o sul da Península Ibérica. Em Portugal, o local onde se viu melhor foi em Elvas.

Pedro Machado, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço refere que basicamente, isto é um fenómeno que acontece “quando a Terra passa em zonas do espaço onde estão estes restos de cometas que se desintegram”.

Pedro Machado refere que todos os dias caem cerca de duas toneladas de resquícios de pedaços de asteroides ou de poeira, mas geralmente são “muito pequeninos”. Pedaços de asteroides, como estes que foram avistados, não são assim tão comuns, refere o investigador. A bola de fogo que atravessou Portugal e Espanha alcançou uma velocidade de 89 mil km/hora.

Além de Portugal, também na Alemanha foi visto um fenómeno idêntico.