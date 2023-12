Robô japonês entrou hoje na órbita lunar! Conheçam a missão…

Nos últimos anos muitas têm sido as missões espaciais levadas a cabo por vários países. O Japão também está na corrida espacial, e recentemente o seu robô, que vai tentar estrear-se na superfície da Lua, entrou em órbita.

Robô japonês entrou na órbita lunar às 16:51 de Tóquio (07:51 em Lisboa)

As informações são da agência espacial Jaxa, que referem que o robô SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) entrou na órbita lunar às 16:51 de Tóquio (07:51 em Lisboa).

A órbita lunar do SLIM está inserida numa órbita lunar elíptica que "liga" os polos norte e sul da Lua com um período de aproximadamente 6,4 horas e altitude de cerca de 600km no ponto mais próximo da Lua (periluno) e 4.000km no ponto mais distante ponto da Lua (apolune). A mudança de órbita ocorreu conforme planeado, segundo s informações.

De agora, até meados de janeiro de 2024, o ponto apoluno será reduzido e a órbita será ajustada para uma órbita circular a uma altitude de aproximadamente 600 km. O ponto de perilunar diminuirá e os procedimentos para o pouso da nave especial irão iniciar-se. No dia 19 de janeiro de 2024, o ponto periluno será reduzido para uma altitude de 15 km, e a descida em direção à Lua começará por volta das 0h00 (JST) do dia 20 de janeiro.

De referir que em novembro de 2024, os EUA prevêem colocar na órbita da Lua a primeira mulher astronauta e o primeiro astronauta negro ( ambos norte-americanos) e o primeiro astronauta canadiano.