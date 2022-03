Como aderir ao programa AUTOvoucher e “ganhar” 20€?

Face ao aumento do preço dos combustíveis e do seu impacto no rendimento dos cidadãos e das famílias, o Governo decidiu atribuir um apoio financeiro ("AUTOvoucher") aos consumos em postos de abastecimento de combustíveis.

O apoio começou num total de 10 cêntimos por litro de combustível (num total de 50 litros/mês), "ganhando" o condutor 5 euros, mas agora devido à guerra entre a Rússia e Ucrânia o Governo aumentou o desconto para 20 euros. Saiba já como aderir ao programa AUTOvoucher.

Numa comunicação recente, o ministro das Finanças, João Leão, salientou que o AUTOvoucher tem quase de 1,6 milhões de beneficiários tendo, até ao momento, reembolsado 26 milhões de euros. Tal significa, que haverá portugueses que não aderiram a este programa. Para ajudar a aderir ao AUTOvoucher preparamos um pequeno guia.

Como aderir ao AUTOvoucher?

A adesão ao programa AUTOvoucher é realizada na mesma página do IVAucher Para o registo na plataforma ivaucher.pt, os consumidores têm de começar por indicar se são consumidores ou comerciante.

Depois basta apenas de indicar o seu nome, número de telemóvel, email e NIF, caso não o tenham ainda feito no âmbito do programa dirigido à cultura, refeições e alojamento.

Depois disso, o registo está completo e é possível aceder ao apoio do AUTOvoucher.

Uma vez efetuado o registo, o contribuinte pode ver facilmente as transações do IVAucher e do AUTOvoucher.

O AUTOvoucher foi uma das medidas tomadas pelo Governo no final do ano passado, a par de outras, com o objetivo de mitigar o impacto da subida dos combustíveis, havendo então a expectativa de que esta tendência de subida seria temporária – o que não se tem verificado face à recente guerra entre a Rússia e a Ucrânia.