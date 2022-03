PayPal suspende os seus serviços na Rússia devido à guerra com a Ucrânia

Já vai longa a lista de marcas e entidades que viraram as costas à Rússia devido à sua invasão ao país ucraniano. O objetivo é punir severamente as atitudes de Vladimir Putin, numa guerra que para a maioria não faz qualquer sentido e apenas está a arrastar milhares de militares e civis para a morte.

À lista junta-se também agora o PayPal que anunciou o encerramento dos seus serviços no país russo devido ao conflito.

PayPal encerra os seus serviços na Rússia

A empresa de pagamentos norte-americana PayPal Holding Inc. anunciou na manhã deste sábado (5) que suspendeu os seus serviços na Rússia devido à guerra contra a Ucrânia. Segundo a marca, esta decisão prende-se com as "circunstâncias atuais", juntando-se assim a várias outras empresas do setor financeiro e tecnológico que já encerraram vários serviços e venda de produtos no país de Vladimir Putin após invasão do território ucraniano.

Através de um comunicado, o atual presidente e CEO do PayPal, Dan Schulman, informou que "nas circunstâncias atuais, estamos a suspender os serviços do PayPal na Rússia". Para além disso, o executivo acrescentou ainda que a empresa "está com a comunidade internacional em condenar a agressão militar violenta da Rússia na Ucrânia".

O vice-presidente ucraniano Mykhailo Fedorov partilhou na sua conta oficial da rede social Twitter o comunicado enviado pelo serviço de pagamentos onde é informada e explicada esta decisão.

Segundo a Reuters, um porta-voz do PayPal apoiará estas suspensões "por um período de tempo, garantindo que os saldos das contas sejam dispersos de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis".

Já na passada quarta-feira (2) o serviço havia anunciado que tinha deixado de aceitar novos utilizadores no país russo. Além disso, na sexta-feira (3) a empresa também informou que "desde o início da invasão, o PayPal ajudou a arrecadar mais de US$ 150 milhões para instituições de caridade que apoiam os esforços de resposta na Ucrânia, um dos maiores esforços que vimos num período tão curto de tempo".