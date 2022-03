Elden Ring já vendeu mais de 10 milhões de unidades para PC em apenas uma semana

O jogo Elden Ring chegou há apenas uma semana, mas rapidamente conquistou vários jogadores por todo o mundo, sendo que vários deles são da opinião de que este se trata do melhor jogo de sempre na sua categoria.

Como prova do sucesso do título desenvolvido pela criadora FromSoftware, os recentes dados mostram que desde a sua data de lançamento, a 25 de fevereiro, o jogo já vendeu mais de 10 milhões de cópias para computador.

Elden Ring já vendeu 10 milhões de unidades para PC

Elden Ring chegou, viu e venceu e já pode mesmo ser considerado como o jogo mais bem-sucedido da história da criadora japonesa FromSoftware. Apesar da Bandai Namco Entertainment, responsável pelo lançamento do jogo, ainda não ter divulgados os seus dados oficiais, já conseguimos obter alguns detalhes por outras fontes.

Desta forma, de acordo com as informações fornecidas pelo Steam Spy, o jogo Elden Ring já conseguiu vender mais de 10 milhões de cópias para PC através da plataforma Steam. E para apurar este valor, a Steam Spy analisou todos os perfis do serviço da Valve que tenham o jogo na sua biblioteca. Mas a quantidade de vendas poderá ainda ser superior ao agora revelado.

E o sucesso do jogo não se vê apenas pela quantidade de unidades compradas pelos jogadores. De acordo com os dados da base de dados da Steam, o jogo é atualmente o mais jogado e, no momento em que escrevo este artigo estão 628.163 jogadores a jogar ao mesmo tempo. Por sua vez, o pico de gamers em simultâneo é de 891.638.

Além disso, segundo dados recolhidos pelo ICO Partners, até ao momento já foram publicados mais de 7 mil artigos dedicados ao jogo.

Elden Ring é um projeto colaborativo entre o diretor do jogo Hidetaka Miyazaki e o romancista de fantasia George R. R. Martin. A ação decorre num continente de fantasia (Lands Between) governado pela Rainha Marika "A Eterna". Nessas terras misteriosas, existe o Elden Ring, que é uma espécie de entidade que controla o mundo em si. É a fonte de energia desta terra repleta de magia e que agora, sem se saber bem porquê, se encontra despedaçado.

Os filhos de Marika, todos eles Demigods, reclamaram os fragmentos do Elden Ring como seus (cada fragmento corresponde a uma Grande Runa) e o poder concedido por cada uma delas, acabou inevitavelmente por originar um conflito entre todos: The Shattering.

Já jogou Elden Ring?