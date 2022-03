Funcionalidades que desaparecerão nos futuros smartphones

Desde baterias removíveis a entradas de auscultadores, as empresas têm repetidamente cortado características e funcionalidades dos seus smartphones. Isto é feito ou para os substituir por alternativas melhores ou simplesmente por estratégia comercial. Será que a próxima geração de smartphones ainda terá botões físicos? E entradas de carregamento?

Descubra hoje 4 funcionalidades que, provavelmente, desaparecerão nos futuros smartphones.

Para além das funcionalidades que já desapareceram até agora, há outras que também podemos perder em breve. Descubra algumas delas, quando é provável que desapareçam, e como é que as suas substituições compensarão.

1. "Desaparecimento" da câmara frontal

Da mesma forma que foi substituído, em já bastantes casos, o botão inicial para cliques no ecrã, a câmara frontal será substituída por uma alternativa de under-display. A boa notícia é que já vimos esta tecnologia no Galaxy Z Fold 3.

Esta câmara de 4MP é uma novidade da Samsung, uma vez que apresenta a tecnologia UDC - under display camera - apresentando, assim, imagem na área da câmara.

Como referido no artigo.

A má notícia é que ela ainda não é suficientemente boa.

Afinal de contas, se a câmara estiver debaixo do ecrã, não será capaz de captar tanta luz e, portanto, dificulta a qualidade da imagem. Se tirar muitas selfies, não deve considerar as câmaras frontais com menos luz - por agora, pelo menos -. A tecnologia levará, provavelmente, pelo menos mais duas ou três gerações para se tornar algo comparável às câmaras frontais normais.

2. Botões físicos nos smartphones

Há uma boa razão para os botões físicos ainda não terem desaparecido: fiabilidade. O seu trabalho é simples mas importante, e substituí-los por cliques no ecrã é arriscado.

Por exemplo, num caso bem concreto, imagine-se a ouvir música tranquilamente com os seus fones. Se estes botões no ecrã alguma vez funcionarem mal ou forem acionados acidentalmente no seu bolso, podem criar aumentos repentinos de volume, algo nada agradável.

Se o mesmo acontecer com o botão de On/Off no seu ecrã, o seu dispositivo pode ligar e desligar repentinamente e dificultar o seu trabalho, jogo, consumo de meios de comunicação, ou qualquer outra atividade que esteja a fazer no seu smartphone.

Contudo, este problema não é assim tão difícil de resolver. Poder-se-á programar o software para ignorar os cliques acidentais e também utilizar painéis sensíveis à pressão. Já vimos numerosos protótipos com este design, por isso há uma boa hipótese de a tecnologia se tornar suficientemente boa para os smartphones convencionais dentro de quatro anos.

3. Entrada de carregamento por cabo

O carregamento por cabo também está de saída, e suspeita-se que a Apple seja a primeira a retirá-lo como um empurrão para promover os seus carregadores MagSafe. Com a tecnologia de carregamento sem fios a tornar-se melhor a cada geração, está a tornar-se mais fácil recomendá-la.

No entanto, a partir de agora, continua a não ser tão boa em comparação com os carregadores com fio devido à sua falta de eficiência e acessibilidade. A menos que estes dois problemas fundamentais sejam resolvidos, o carregamento por cabo continuará a prevalecer.

Além disso, vimos algumas empresas demonstrarem um verdadeiro carregamento sem fios. Embora o seu conceito seja de mudança de jogo, essa tecnologia é ainda pior do que o carregamento sem fios normal em termos de eficiência. Contudo, três anos parece ser um período de tempo razoável para que as referidas alternativas progridam.

4. Capa TPU e outros extras - essenciais aos smartphones?

Depois de carregadores e auscultadores, parece que a capa TPU gratuita que é comum em tantos smartphones Android também está a desaparecer da caixa. A remoção de mais um bem realmente piora a experiência global de unboxing.

Está para chegar o dia em que se abre a caixa e não há nada nela, à exceção do próprio smartphone. Sem carregador, sem auscultadores, sem capa TPU, sem cabo, sem nada. Apenas um simples manual do utilizador, que ninguém lê de qualquer forma. Comprar um novo smartphone será uma experiência significativamente menos excitante devido a estes cortes.

Melhorias ou "Melhorias"?

Muitas vezes, a inovação dos smartphones acontece de formas inesperadas. Enquanto alguns sacrifícios são necessários para melhorar a sua experiência global, outros são meras estratégias que as empresas concebem para aumentar as suas receitas.

Fique atento e não se deixe enganar pelas jogadas das grandes empresas.

