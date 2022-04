A OnePlus tem na sua linha Nord N opções de smartphones mais acessíveis e o Nord N20 será lançado no final deste mês, mas já existem muitas informações partilhadas.

Além de imagens e de outras especificações, sabe-se que o OnePlus Nord N20 terá um ecrã AMOLED, no entanto, terá que sacrificar a taxa de atualização.

Segundo as informações exclusivas partilhadas pelo site PC Mag, a OnePlus vai lançar um novo smartphone no final do mês. O Oneplus Nord N20 preenche assim o seu lugar dos dispositivos mais acessíveis da fabricante, com especificações que farão dele um modelo bastante competitivo.

Oneplus Nord N20 - a confirmação de um ecrã AMOLED

Uma das particularidades das informações partilhadas prende-se com o ecrã que terá tecnologia AMOLED, uma importante atualização face à versão Nord N10, que tem ecrã IPS. A sua resolução será FullHD+, no entanto, terá uma taxa de atualização de 60Hz, ao invés dos 90Hz que o modelo anterior oferecia.

Ora, a OnePlus deverá ter pesado a importância dos dois fatores, possivelmente, ou teria um smartphone com ecrã IPS de 90Hz, ou um AMOLED de 60Hz, mantendo o preço de venda. Apesar da experiência de visualização ser melhor a 90Hz, a verdade é que ter tecnologia AMOLED terá vantagens acrescidas no produto final.

Uma dessas vantagens, prende-se com a possibilidade do sensor de impressões digitais poder ser colocado no ecrã, como deverá efetivamente acontecer, segundo a informação partilhada.

A imagem revelada pelo site é, segundo indicam, oficial, e mostra duas grandes câmaras traseiras e uma frontal a perfurar o ecrã.

Outras especificações (rumores)

As informações seguintes são apenas rumores, uma vez que a fabricante não os confirmou. É avançado que o Oneplus Nord N20 deverá ser lançado com um processador Qualcomm Snapdragon 695, uma câmara principal de 48 MP e uma ultra wide de 8 MP. Curiosamente, é indicado que o smartphone deverá ter OxygenOS 11 em vez da versão 12, possivelmente por ser uma versão mais leve e que poderá garantir uma maior fluidez do smartphone com este processador. O carregamento da bateria deverá ser suportado pela tecnologia SuperVooc a 30W.

Resta agora esperar pelo lançamento desta máquina no final do mês e por eventuais informações oficiais habituais em pré-lançamento.