A pesquisa foi o serviço que lançou a Google para o mercado. Este foi o ponto de partida para Larry Page e Sergey Brin criarem uma das maiores empresas da Internet e um ponto de partida para muitos dos seus utilizadores.

Essa mesma pesquisa tem sido reforçada e melhorada ao longo dos anos e agora recebeu mais uma novidade importante. A partir de agora será possível aos utilizadores pesquisar usando imagens e texto em complemento.

A pesquisa por imagens foi um dos grandes saltos da Google e uma novidade que todos os utilizadores deram como bem-vinda. Esta precisa apenas que a imagem seja carregada para que depois todo o arquivo da Google seja procurado e certamente os resultados encontrados.

Claro que há sempre espaço para melhorar e isso tem acontecido de forma recorrente. Querem tornar mais simples e mais eficiente a pesquisa, para atrair ainda mais utilizadores. O espaço para melhoria existe e é claramente aproveitado.

A mais recente novidade surge agora, com a integração das pesquisas por imagem e por texto. Não se limita a compartimentar e a somar estas pesquisas, mas cria também contexto e complementa-se para obter os melhores resultados.

Assim, podemos pesquisar um padrão numa imagem e depois simplesmente pesquisar por "camisas com este padrão". Podem também pesquisar uma imagem de um aparelho e depois questionar como o reparar. Os resultados vão assim ser complementados e integrados para dar aos utilizadores o máximo em termos de resultados da pesquisa.

Esta tecnologia, chamada Multitask Unified Model, foi conhecido na I/O de 2021. A Google investiu mais durante os meses seguintes e agora chega finalmente para testes públicos. Por agora está apenas disponível nos EUA, mas mais tarde será alargada a outros países.

Esta forma de complementar e refinar as pesquisas será parte do futuro do que a Google vai preparar. Mostra como a empresa investe em melhorar algo que muitos entediam estar totalmente explorado e que não teria mais para oferecer aos utilizadores.