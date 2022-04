Quando a Microsoft relançou os PowerToys tomou uma decisão importante e que mudou completamente esta proposta. Abriu o seu desenvolvimento para a comunidade e permite que novas ideias e melhorias sejam adicionados ao código destas aplicações.

Isto leva a que surjam novidades constantes e que haja espaço para novas funcionalidades. A prova disso vem agora, com a criação de uma funcionalidade que a Apple tem já no macOS e que permitirá ver ficheiros de forma instantânea. Surge assim o Peek.

Ao longo dos últimos meses, a Microsoft tem adicionado novas funcionalidades aos PowerToys. A cada nova versão lançada surgem novas opções e novas ferramentas que os utilizadores podem usar para melhorar ainda mais o Windows e a sua utilização.

Uma novidade esperada para breve chama-se Peek e irá trazer para o Windows algo que há muito é usado no macOS. Falamos do Quick Look e que permite pré-visualizar ficheiros diretamente do explorador. Com a barra de espaço o sistema mostra o conteúdo ao utilizador.

Esta funcionalidade foi agora mostrada numa publicação do Reddit e anunciado que irá ser incorporado nos PowerToys, com o nome Peek. O princípio de funcionamento é o mesmo e requer apenas 2 teclas para ser ativado (Shift + Espaço).

De imediato é mostrada uma pré-visualização do ficheiro, sem ser aberta qualquer aplicação. Tudo acontece numa interface própria e que devera ser usada para todos os tipos de ficheiros que estão disponíveis no Windows.

O que é mostrado é uma forma simples de usar esta funcionalidade no Windows. Os PowerToys ganham assim uma funcionalidade extra e que será certamente usada por todos. Facilita a visualização de ficheiros para melhor os identificar e validar o seu conteúdo.

Não se sabe por enquanto quando o Peek chegará aos PowerToys e ao Windows, mas certamente será muito em breve. A Microsoft ganha assim um extra que os utilizadores vão certamente usar de forma recorrente e que eleva ainda mais esta ferramenta no sistema.