Elon Musk tem alargado a sua presença em novos mercados e novas tecnologias de forma acelerada. Os seus interesses são cada vez mais distintos e a prova disso são as novidades que empresas como a Tesla têm mostrado.

Algo que está na calha para ser apresentado em breve é o Optimus, o robot humanoide da Tesla. Agora, a empresa de Elon Musk tem finalmente um plano para a sua produção, que deverá ser iniciada muito em breve.

O Optimus deverá ser uma das próximas novidades da Tesla. Este é um robot humanoide generalista que a empresa irá criar e comercializar. Ainda não tem um plano definido para a sua utilização, mas existem várias áreas onde se poderá aplicar.

Apresentado em 2021, este novo robot poderá fazer uso de todas as tecnologias que a Tesla tem vindo a preparar para os seus carros. Está ainda sem uma área definida, mas tem espaço para ser extremamente útil no futuro, quer dentro das suas fábricas, quer fora destas.

Sendo ainda uma ideia sem uma materialização prática, não tem sido uma das apostas principais da marca. Presente nas suas apresentações, tem ganho espaço e cada vez mais visibilidade. Agora, Elon Musk parece ter novamente repensado a sua importância.

Foi no evento Tesla Cyber Rodeo que Elon Musk revelou mais dos seus planos para o Optimus. Pretende iniciar a sua produção muito em breve, com o próximo ano a ser o seu objetivo para iniciar a sua produção.

É um plano ambicioso para a Tesla e para Elon Musk, que já nos habituou a apresentar datas para os seus projetos. Muitas vezes estas acabam por resvalar e ser projetados para datas muito posteriores. Este poderá bem ser o futuro do Optimus, o robot humanoide da Tesla.

Elon Musk quer apostar muito nesta sua proposta, em especial para as suas fábricas e como mão de obra. Este é um robot generalista e que poderá substituir o Homem em muitas das suas tarefas do dia a dia. Por agora tem ainda de ser terminado e preparado para interagir com as tarefas que lhe forem atribuídas.