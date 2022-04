Utilização de VPN nos dispositivos móveis na Rússia não para de crescer

Desde que a ocupação da Ucrânia foi iniciada pela Rússia que a utilização da Internet tem estado a ser limitada no país de Putin. Tudo aponta para que exista um controlo elevado para impedir a propagação de informação.

A forma encontrada para contornar esta limitação é a utilização de VPN, para assim ter acesso a toda a informação disponível. Agora esta realidade é ainda mais visível, com os dados mais recentes das lojas de apps dos dispositivos móveis.

Os dados de março mostravam que a utilização de VPN na Rússia tinha subido mais de 2000% em meados de março. Este era um valor em crescimento desde o início da invasão da Ucrânia, mas que nessa altura atingiu um novo máximo.

Esta é a forma mais simples e mais eficaz de contornar os bloqueios à Internet impostos pelo governo de Vladimir Putin. O governo impediu o acesso às maiores redes sociais e a serviços de notícias fora do controlo da Rússia.

Os dados mais recentes, apresentado por @AlexKokcharov, revelam a lista das apps para dispositivos móveis mais descarregadas. A lista é clara e totalmente dominada por propostas que implementam acessos via VPN.

Comprar estes dados com os do início do ano mostram claramente a nova realidade. Passámos de apps de uma maioria de comunicação e de redes sociais para uma lista dominada completamente por soluções de VPN.

Este deverá um cenário que se deverá manter no futuro e enquanto a situação na Ucrânia se mantiver. Ao bloquear o acesso à Internet limitam também o acesso à informação que é partilhada pelos meios de comunicação do ocidente.

Ainda assim, esta é uma situação que parece estar longe de ser resolvida. A Rússia não quer abandonar a ocupação da Ucrânia e isso irá apenas fazer piorar as sanções. A reposta da população do país de Vladimir Putin já está a tomar forma e esta corrida a qualquer VPN parece fazer parte.