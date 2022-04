Venda de placas gráficas cresceu 30% em 2021, mesmo com a escassez de chips

A pandemia promoveu significativamente a compra de equipamentos tecnológicos, devido às pessoas estarem mais pelas suas casas, obrigando-as a trabalhar no lar e a arranjar formas divertidas de passar o tempo. Mas essa enorme procura, aliada ao fecho de várias fábricas, levou a uma escassez de chips que afetou vários segmentos.

Contudo, no campo das placas gráficas, embora tenha sido dos mais afetados, as vendas destes equipamentos cresceram 30% em 2021.

GPUs venderam 30% a mais em 2021

De acordo com um recente relatório divulgado pela empresa Graphic Speak, o mercado das placas gráficas vendeu mais 30% de unidades face ao ano anterior de 2020. Em termos concretos, no ano passado este setor cresceu mais de 50 mil milhões de dólares (~46 mil milhões de euros) em encomendas realizadas pelas marcas parceiras das fabricantes AMD e Nvidia.

Segundo os detalhes, mais de 50 milhões de placas personalizadas pelas marcas parceiras foram enviadas durante o ano de 2021, o que fez então com que as vendas crescessem significativamente, uma vez que em 2020 essa quantidade foi de 42 milhões. E estas informações vão ao encontro dos anúncios dos bons resultados financeiros obtidos pela AMD e pela Nvidia em 2021.

O relatório agora divulgado sugere ainda que o preço médio das GPUs vendidas no ano passado ronda os 1.000 dólares (~920 euros). No entanto, tal como já temos aqui referido, parece que o valor das placas gráficas está cada vez mais a aproximar-se dos preços inicialmente recomendados pelas fabricantes.

No relatório é ainda referido que o envio de placas gráficas para desktop da AMD aumentou 12,4% numa comparação de trimestre-a-trimestre e 35,7% comparando com 2020. Já a Nvidia mantém um claro domínio, com uma participação de mercado de 77,2% no ano passado. Por outro lado, a empresa das GeForce RTX aumentou apenas 0,5% numa comparação trimestral e 27,7% face a 2020.

Mas em 2022 estes resultados podem ser completamente diferentes, até porque a Intel vai ser a nova concorrente destas duas fabricantes, com a sua nova linha Arc Alchemist.