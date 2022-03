A guerra que a Rússia tem imposto à Ucrânia não tem trazido problemas apenas para o país invadido. Mesmo no país de Vladimir Putin têm surgido situações anormais e que levaram, por exemplo, ao bloqueio de várias redes sociais, entre elas o Facebook e o Instagram.

Esta foi uma imposição do governo, mas que a população parece estar agora a tentar contornar. Isso levou a uma procura de serviços de VPN, que cresceu e que nos últimos dias atingiu um novo máximo, estando já nos 2088%.

A comunidade internacional tem reagido de forma firme a todas as ações da Rússia em território da Ucrânia. A maioria acabou por retirar todas as suas operações e serviços do país, criando uma tentativa de bloqueio, à qual tem recebido outras medidas vindas do governo de Putin.

No caso desta última situação, ao Facebook e o Instagram acabaram por ser bloqueados. Esta é uma resposta às alterações dos termos de utilização que passa a permitir apelos à violência contra russos e morte de Putin, algo que não foi bem recebido.

O resultado deste bloqueio pode agora ser visto, numa análise da adoção de serviços de VPN na Rússia. Este era um número que tinha começado a crescer desde o início da ofensiva, mas que atingiu agora um valor máximo histórico.

Segundo a empresa de monitorização de dados Top10VPN, a procura por serviços de VPN (Rede Privada Virtual) na Rússia aumentou muito. Este valor atingiu no dia 13 de março a marca dos 2088%. Este valor surge quando é feita uma comparação com a procura média diária em meados de fevereiro.

Como a Rússia está a ser alvo de sanções dos países do Ocidente, todos os dias novos sites são bloqueados na Rússia. A análise feita pela Top10VPN também mostra que a Rússia bloqueou mais de 300 sites relacionados com a guerra, incluindo a BBC News, o Deutsche Welle e a Voice of America sites.

Esta é uma situação que parece estar longe de ser resolvida. A Rússia não quer abandonar a ocupação da Ucrânia e isso irá apenas fazer piorar as sanções. A reposta da população do país de Vladimir Putin já está a tomar forma e esta corrida a qualquer VPN parece fazer parte.