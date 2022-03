As limitações impostas à Huawei em muitas das áreas onde dominava têm trazido muitos problemas à marca. Uma das mais óbvias tem sido a falta de acesso à tecnologia que permite dar o 5G aos seus smartphones.

A marca prefere focar-se noutros pontos que são realmente mais importantes, como a fotografia. Agora, e do que pode ser visto, a Huawei tem uma forma simples de trazer o 5G aos seus smartphones, com uma adição que a maioria já usa nos seus smartphones.

Os últimos smartphones da Huawei não têm acompanhado a evolução tecnológica no campo da comunicação. A limitação a que a empresa está sujeita coloca-a numa posição em que se tem de manter com o 4G, apesar de ter sido uma das que mais fez evoluir o 5G.

Esta não é na verdade uma limitação, uma vez que a disseminação desta tecnologia ainda está longe do desejado. A própria cobertura está a ser aumentada, de forma lenta e há ainda o aumento de preços associados às mudanças de planos de dados para explorar esta nova oferta.

Mesmo com este problema de acesso a chips com suporte para o 5G, a Huawei resolveu, mais uma vez, resolver os seus problemas pelas suas mãos. Do que um conhecido leaker (@Factory Director Shi Guan) revelou no Weibo, a gigante terá já uma solução, que é muito simples de usar e implementar.

Na publicação que fez, @Factory Director Shi Guan mostrou uma capa criada pela Huawei para aplicar nos seus smartphones. Esta será capaz de trazer o 5G de forma quase transparente, aparentemente sem qualquer ligação ao smartphone.

Não é ainda oficial e nem se sabe quando chegará ao mercado, mas há já algumas certezas. As velocidades que os smartphones vão conseguir no 5G vão ser inferiores ao que é possível obter de forma nativa. Ainda assim, será uma alternativa muito interessante.

Do que pode ser visto na imagem, esta é uma capa que parece dedicada ao Huawei P50, mas certamente que vão surgir outras, para os modelos mais recentes. Esta é certamente um passo importante para a marca e para os seus clientes, que assim ficam com os smartphones atualizados.