Com o preço a que está a gasolina e o gasóleo, todos procuram as alternativas e as ajudas que conseguem. A forma mais simples é mesmo ter as ferramentas para conseguir os preços mais baixos e que se refletem numa poupança.

Existem algumas alternativas, que temos mostrado. Hoje trazemos mais uma que podem usar para conseguir comprar preços. O Fuel Flash é uma app para Android que vai querer experimentar.

Todos os que procuram uma app onde podem controlar os preços dos combustíveis têm aqui uma excelente alternativa. Esta dá acesso aos preços da gasolina e do gasóleo nas bombas de combustível nas redondezas do utilizador.

Esta informação pode ser vista de diversas formas, para ajudar o utilizador a entender e escolher a melhor. Tanto é mostrada numa tabela, onde pode ser ordenada, quer pelo peço como pela distância, como pode ser vista num mapa. Permite ainda que pesquisem por locais.

Depois de encontrar a bomba pretendia, ou que pode ser a escolhida, o utilizador tem acesso a muita informação desta. Pode ver o preço a que está ali a gasolina ou o gasóleo, bem como a morada e outra informação deste local.

Esta app traz ainda mais e permite que os postos sejam marcados como favoritos ou que se inicie o trajeto até esse local. Podem ainda contar com o horário de funcionamento, ver outros serviços e até acompanhar num gráfico a evolução dos preços.

A app Fuel Flash não é apenas dedicada ao nosso mercado, mas consegue dar aos utilizadores informações alargadas de vários países. Temos também valores de preços da gasolina e gasóleo de França, Itália, Espanha, Alemanha e Áustria.

Como dissemos no início, esta app é uma ajuda importante agora que os preços estão a bater novos máximos. Conseguem encontrar na app Fuel Flash os melhores preços tanto para a gasolina como para o gasóleo, tanto nas proximidades como em qualquer local para onde viajem.