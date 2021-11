Sabia que o SharePlay do seu iPhone permite partilhar experiências fantásticas no FaceTime?

A Apple lançou recentemente o iOS 15.1 e trouxe ao iPhone, iPad e Mac um recurso muito interessante para dar mais utilidade ao FaceTime. Falamos claramente no SharePlay. Já conhece esta tecnologia?

Como muitas pessoas já ouviram falar, mas não sabem do poder deste conjunto de recursos, vamos passar em revista esta novidade.

SharePlay vem dar mais utilidade ao FaceTime

O SharePlay, um poderoso conjunto de recursos para experiências partilhadas durante uma ligação do FaceTime, introduziu novas formas para os utilizadores da Apple permanecerem ligados.

Assim, se já tiverem o vosso dispositivo Apple atualizado poderão ter suporte SharePlay no Apple TV +, Apple Music e Apple Fitness + - bem como em muitas outras aplicações de terceiros, como, por exemplo, o TikTok, Twitch, etc.

Com esta ferramenta os utilizadores poderão ver filmes e programas de TV, ouvir música ou completar um treino com amigos tudo isto através de uma ligação do FaceTime.

O SharePlay estende-se à Apple TV permitindo aos utilizadores usar um ecrã de maiores dimensões em conjunto com o FaceTime no iPhone ou iPad.

Mas há mais. Com o suporte para a partilha do ecrã, os utilizadores também podem navegar na web juntos, ver fotos ou mostrar aos seus amigos algo numa aplicação favorita.

Conforme referimos, o SharePlay ficou disponível com o lançamento do iOS 15.1, iPadOS 15.1 e tvOS 15.1, e a Apple diz que os recursos chegarão ao Mac no final deste outono.

Ver juntos

As sessões do SharePlay oferecem controlos de reprodução partilhados, para que qualquer pessoa na ligação do FaceTime possa reproduzir, pausar ou avançar enquanto desfruta do conteúdo multimédia sincronizado.

Portanto, podemos transmitir a partir do nosso iPhone filmes, e programas de TV. Esta ligação irá ser em tempo real o que até permite transmitir conteúdo ao vivo.

Ouvir juntos

Se anteriormente falamos no ver, a Apple também permite que possamos ouvir os nossos temas musicais e partilhar com o grupo que está nessa sessão do FaceTime.

Portanto, qualquer utilizador com o iOS 15.1 nos dispositivos suportados pode trazer músicas, álbuns e listas de reprodução diretamente para a chamada da videoconferência.

Com o Apple Music, os utilizadores podem ouvir um novo álbum assim como podem os utilizadores de outras apps de terceiros, como é o caso do SoundCloud ou TuneIn.

Praticar hábitos saudáveis ​​juntos

Pois bem, se falamos atrás em ver e ouvir conteúdos em conjunto com uma ou várias pessoas através do FaceTime, também é verdade que esta ferramenta permite praticar desporto, por exemplo, e estar "a partilhar essa experiência" em tempo real.

Como já chegou a Portugal, então podemos já usar SharePlay para exercitar ou meditar em grupo com a plataforma Apple Fitness +.

Aprender e divertir juntos

Se pensarmos nas possibilidades que estão agora disponíveis, elas são muitas e de várias categorias. Assim, com o SharePlay, os utilizadores podem aprender juntos, apesar da distância física.

Com estas possibilidades, os programadores introduziram maneiras totalmente novas de aproveitar o conteúdo das suas aplicações.

Por exemplo, o TikTok adicionou uma maneira de os utilizadores assistirem a uma coleção exclusiva de vídeos juntos. Atenção os fãs agora podem tocar juntos, mesmo quando não estão no mesmo local.

Outro exemplo vem da app Apollo para Reddit. Agora, os utilizadores numa sessão de SharePlay podem navegar facilmente pelos seus subreddits favoritos em sincronia.

SharePlay permite partilhar o ecrã

Uma das mais interessantes funcionalidades agregadas ao SharePlay é podermos partilhar o ecrã do nosso iPhone ou iPad. Era algo que há muito tempo outras aplicações faziam, como o Zoom, Skype, entre várias outras.

Assim, como podemos perceber, as possibilidades são infinitas. Os utilizadores podem mostrar fotos de uma aventura recente, navegar na web juntos enquanto colaboram num projeto ou até podem dar suporte remoto a um equipamento de um amigo.

Portanto, o SharePlay é uma novidade dentro do ecossistema Apple, mas é algo que outras aplicações e plataformas faziam e que foram muito importantes na pandemia. A Apple trouxe agora este recurso, o que enriquece a sua oferta.