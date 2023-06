Há pedidos que os utilizadores do WhatsApp fazem há anos e que parecem demorar a ser concretizados. São funções quase óbvias e que já deviam existir. Uma destas está mais perto de chegar e vai agradar a todos. Finalmente as imagens vão poder ser partilhadas com a máxima qualidade.

Mesmo sendo uma app de mensagens, há muitos utilizadores que optam por usar esta ferramenta para partilhar ficheiros. No topo desta lista estão certamente as imagens, que sofrem sempre uma redução da qualidade, para assim ocuparem menos espaço e serem mais rápidas a transferir no WhatsApp.

Claro que nem todos querem este comportamento e gostavam de poder optar pela qualidade com que as imagens são partilhadas no WhatsApp. Há alguns truques para contornar esta limitação, mas a verdade é que esta não deveria ser a forma de realizar este passo.

A mudança neste comportamento poderá estar para breve, segundo o que foi descoberta na mais recente versão de testes do WhatsApp para Android e para o iOS. Nas versões 23.11.0.76 (iOS) e 2.23.12.13 (Android) há uma novidade já presente em alguns utilizadores para tratar das imagens que vão ser partilhadas.

A mudança vem para a interface de gestão das imagens e a nova opção permitirá escolher se querem enviar com elevada qualidade ou com qualidade normal. Caso a primeira opção seja escolhida, o WhatsApp irá marcar a imagem enviada com um símbolo muito específico para o utilizador.

Importa referir que esta opção não aparecerá para todas as imagens que forem escolhidas para serem partilhadas. Apenas as de maiores dimensões, e que como tal como sem enviadas com o máximo de qualidade ou serem ajustadas e ter menos qualidade.

Esta é finalmente a concretização da opção que há tanto era pedida. Ainda está em testes, mas em breve será acessível a todos, para assim terem um controlo muito maior nas imagens que são partilhadas.