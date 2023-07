O Nothing Phone (2) é um dos mais recentes smartphones que chegou ao mercado. Esta proposta traz argumentos próprios e que vão para lá do seu design. Agora, esta nova proposta foi colocada frente a frente com o iPhone 14 Pro e conseguiu bater uma das propostas que dominaram o mercado até há pouco tempo.

Todos olham para o iPhone como sendo a proposta de topo no mercado dos smartphones. O mais recente modelo, o iPhone 14 manteve essa aura e tem sido usado para comparações e para servir de padrão a todos. O Nothing Phone (2) seguiu também esse caminho agora e não podia ter corrido melhor.

O teste realizado veio comparar estas duas propostas num prisma de utilização real e próxima do que será o seu dia a dia. Feito pelo canal PhoneBuff, usou o seu método de utilização baseada em apps que são abertas e usadas de forma já padronizada.

O resultado final parece ir contra o que seria lógico e esperado. O SoC do Nothing Phone (2), o Snapdragon 8 Plus Gen 1, não é o recente, mas os 12GB de RAM bateram-se contra os 8GB de RAM do iPhone 14 Pro e o SoC A15 Bionic. Ainda assim, pareceu ser suficiente para derrotar a proposta da Apple.

Naturalmente que existem desempenhos diferentes no que toca a apps de vídeo e de jogos, mas o resultado da primeira parte é bem claro. O Nothing Phone (2) chega a este ponto com dois minutos e um segundo, com o iPhone 14 Plus chegando quatro segundos depois aos dois minutos e cinco segundos (2:05.36).

A segunda volta parece ser normalmente mais simples e onde a Apple recupera se estiver a atrasar-se. Desta vez não foi o caso e o iPhone 14 Pro terminou com 6 segundos de atraso. Assim, tivemos o Nothing Phone (2) a ganha com o tempo de dois minutos e 50 segundos (2:50,85), com o iPhone 14 Plus terminando com o tempo de dois minutos e 56 segundos (2:56,92).

Estes 6 segundos podem parecer pouco para tudo o que é feito por estas propostas. Ainda assim, fica claro que o Nothing Phone (2), com hardware menos potente, conseguiu bater a sua concorrência mais feroz. Será interessante ver como se vai portar frente a outros que têm hardware mais recente e com o mesmo sistema operativo.