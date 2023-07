E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, analisámos o jogo F1 2023 e o smartwatch DT70+, demos conta das mudanças climatéricas que estão a afetar o mundo, de avanços na produção de combustível sintético da Porsche, e muito mais.

Como temos vindo a informar, o mundo passa por uma vaga de calor com registos recorde de temperatura. Portugal tem "escapado" a esta enorme onda de calor, mas tal só demonstra que é preciso fazer mais pelo Planeta. De acordo com notícias recentes, a China atingiu temperaturas recorde de 52,2 graus.

A startup brasileira TidalWatt tem um projeto que afunda os seus equipamentos, turbinas subaquáticas, tornando-as 60 vezes menores e produzindo 3 vezes mais energia do que as turbinas eólicas. São inofensivas à vida marinha e promovem a formação de recifes artificiais.

Uma das fabricantes mais comprometidas com o combustível sintético é a Porsche, que vê esta alternativa como "fundamental" para descarbonizar o setor. Explicamos-lhe como se produzem os controversos e-fuels.

A propulsão por fusão nuclear poderá levar a humanidade a viajar pelo espaço profundo. Apesar de ainda estarmos a largos anos dessa realidade, existe já uma empresa disposta a fazer isto acontecer. A empresa de propulsão espacial Pulsar Fusion iniciou a construção do que será o primeiro sistema de propulsão movido a fusão nuclear no espaço.

A gigante Bosch anunciou recentemente a produção de módulo de energia de célula de combustível. Tal anúncio representa um marco importantíssimo na área da energia e tecnologia. A Bosch pretende operar ao longo de toda a cadeia de valor do hidrogénio e espera que as vendas atinjam os 5 mil milhões de euros com tecnologias H 2 até 2030.

A adrenalina da Fórmula 1 está de regresso às consolas e PCs e o Pplware já acelerou na Xbox Series X. O jogo oficial do FIA Formula One World Championship que, se mantém nas mãos da Electronic Arts e com desenvolvimento pela Codemasters, regressou com F1 2023 e com a promessa de entregar a melhor experiência de sempre para os fãs de Fórmula 1. Será?

A Google tem apostado em ferramentas que trazem para o Android funcionalidades que facilitam a utilização deste sistema. Estas não ficam no seu sistema operativo, mas como se vê agora, chegam ao Windows. Falamos do Nearby Share, que está finalmente acessível a todos no Windows, para partilha de ficheiros.

Apesar de toda a inovação que atualmente existe, ainda há muita coisa por descobrir e especialmente por perceber. Segundo informações provenientes de investigações, a Terra entrou numa nova era e o futuro não é propriamente animador. Já ouvi falar em Antropoceno?

Os modelos de relógio mais clássicos continuam a ser bastante procurados e a oferta inteligente tem opções para todos os utilizadores. O modelo smartwatch DT70+ é uma solução para quem procura um relógio de baixo custo.

O novo Hyundai KAUAI já chegou a Portugal e o Pplware não perdeu pitada das novidades.

Os astrónomos encontraram, pela primeira vez na história, evidências de dois exoplanetas que partilham a mesma órbita em torno de uma estrela, num sistema solar diferente do da Terra, que está em formação. A descoberta envolve o sistema planetário PDS 70, localizado a 400 anos-luz de distância. Contudo, a confirmação da descoberta só poderá ser feita em 2027. Saiba a razão!