Antropoceno: Terra entrou numa nova era! Futuro não é nada animador…

Apesar de toda a inovação que atualmente existe, ainda há muita coisa por descobrir e especialmente por perceber. Segundo informações provenientes de investigações, a Terra entrou numa nova era e o futuro não é propriamente animador. Já ouvi falar em Antropoceno?

Planeta Terra: Temos de descarbonizar já...

A nova era da Terra terá começado em 1950, mas no meio científico ainda não há propriamente muito consenso sobre o assunto. Paul Crutzen, químico holandês, criou em 2000 o conceito de Antropoceno que significa "novo humano". Na prática, refere-se à nova época geológica que tem como principal variável o impacto do homem na Terra.

Orfeu Bertolami físico e professor na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, explicou à TSF que "a força principal do planeta é a atividade do homem", ou seja, já não é a natureza que controla mais os destinos da terra.

"O Antropoceno é uma transição entre uma fase de grande estabilidade climatérica, o holoceno, por uma fase na qual a terra é muito mais quente", acrescenta. Ainda de acordo com o professor português, "Se formos olhar para a população, o crescimento económico, o crescimento do turismo, as grandes infraestruturas na sociedade, de engenharia. Todas elas crescem dramaticamente a partir de 1950." "Se cavarmos um buraco em qualquer lado vamos encontrar materiais de construção, plásticos, resíduos de construções, material radioativo que foi disperso aquando dos grandes testes das armas nucleares na segunda metade do século XX."

Que resultados tem o Antropoceno na Terra e na vida humana?

"Nós podemos cair num ciclo infernal na qual a temperatura aumenta, os sistemas naturais da Terra perdem a capacidade de regular o clima, a temperatura sobe ainda mais. À medida que isto acontece, os sistemas naturais deixam de ser eficientes e entramos numa situação de aquecimento sem controlo do planeta.", refere o professor.

"Temos de descarbonizar já. Cortar 20% e 30% do nosso consumo se quisermos ter algum controlo sobre as coisas", avisa Orfeu Bertolami.

