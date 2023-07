Full Self-Driving da Tesla poderá chegar a carros de outras marcas

Foi durante o anúncio dos resultados trimestrais aos investidores que a Tesla revelou que tem planos para licenciar o seu sistema Full Self-Driving para outras fabricantes e OEMs.

Elon Musk, na conferência dirigida aos investidores com a apresentação dos resultados trimestrais referiu que a empresa está aberta a licenciar o software e hardware do Full Self-Driving (FSD) para outras empresas.

Estamos muito abertos a licenciar o nosso software e hardware FSD para outras fabricantes e já estamos em discussões com um grande OEM sobre o uso de um Tesla FSD

Esta introdução do Full Self-Driving noutros carros de outras marcas poderá ser a chave para a criação de uma rede de carros inteligentes, capazes de comunicar entre si, criando um sistema de trânsito mais eficiente, como aliás já está a ser pensado, com a introdução de um semáforo novo, por exemplo.

Musk também anunciou uma "amnistia única" durante o terceiro trimestre, que permitirá aos proprietários transferir a sua assinatura FSD existente para um Tesla recém-adquirido.

A Tesla continua a ser a maior produtora de veículos elétricos dos EUA com um novo recorde interno de 479.700 veículos construídos e 466.140 deles entregues no segundo trimestre, um aumento de aproximadamente 87% em relação ao ano anterior. O CEO Elon Musk referiu que durante o primeiro trimestre, o Model Y tornou-se no carro elétrico mais vendido "de qualquer tipo... superando modelos como o Corolla".