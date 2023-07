Altice: Ana Figueiredo acumula funções de chairman

Por estes dias, um dos temas mais comentados está relacionado com a Altice, uma das mais importantes empresas tecnológicas de Portugal. Face a tudo o que está a acontecer, a Altice mexeu no conselho de administração e Ana Figueiredo passou a acumular funções de chairman.

Altice reitera que está a cooperar com as autoridades portuguesas

De acordo com o comunicado recente da Altice, Ana Figueiredo passará a acumular funções de chairman da empresa. Foi ainda nomeado Natacha Marty, general counsel, como vogal do Conselho de Administração.

Refere o comunicado que...

A Altice Portugal continua a realizar a sua atividade de forma normal e continuará a conduzir o seu negócio com a maior integridade e no interesse de todos os stakeholders, colocando em primeiro lugar os seus clientes e colaboradores

A Altice...

reitera que está a cooperar com as autoridades portuguesas e continuará disponível para qualquer clarificação que possa ser útil para a investigação em curso

O administrador da Altice Portugal João Zúquete da Silva, que tinha a área do património, pediu também a suspensão do cargo de chief corporate officer. De acordo com a SIC Notícias, também André Figueiredo deixou de ter funções na empresa.