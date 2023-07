Bosch aposta forte no Hidrogénio! Conheça as novas soluções…

A gigante Bosch anunciou recentemente a produção de módulo de energia de célula de combustível. Tal anúncio representa um marco importantíssimo na área da energia e tecnologia. A Bosch pretende operar ao longo de toda a cadeia de valor do hidrogénio e espera que as vendas atinjam os 5 mil milhões de euros com tecnologias H 2 até 2030.

A Bosch conhece bem o caminho do hidrogénio...

A Bosch irá investir quase 2,5 mil milhões de euros em tecnologia H 2 entre 2021 e 2026. No evento Bosch Tech Day 2023, onde o Pplware marcou presença, o presidente da Bosch, Stefan Hartung: referiu que a “A Bosch conhece o caminho do hidrogénio e está a crescer com o hidrogénio”.

Na sua unidade de produção em Estugarda-Feuerbach, a empresa revelou que iniciou a produção em massa do seu módulo de energia de célula de combustível. O cliente piloto será a empresa norte-americana Nikola Motors que irá ter camiões elétricos com célula de combustível desenvolvida pela empresa.

Atualmente, existem mais de 3.000 pessoas na Bosch a trabalhar em tecnologias de hidrogénio, mais da metade na Europa. A maioria das vagas pode ser preenchida dentro da empresa, especialmente com pessoas que já trabalharam no setor de negócio relacionado com o powertrain.

No Bosch Tech Day 2023, a empresa apresentou algumas informações sobre o seu portfólio de produtos e serviços:

Pilha PEM – hidrogénio para transporte com impacto neutro no clima

– hidrogénio para transporte com impacto neutro no clima Vida útil das células de combustível PEM – soluções antienvelhecimento

– soluções antienvelhecimento Motor a hidrogénio – base comprovada, mas neutralidade de carbono em operação

– base comprovada, mas neutralidade de carbono em operação Depósito de hidrogéni o – solução inovadora que economiza espaço para veículos ligeiros

o – solução inovadora que economiza espaço para veículos ligeiros IVECO Heavy Duty FCEV – camião movido a hidrogénio para a Europa

– camião movido a hidrogénio para a Europa eDistance Truck – tecnologia Bosch para camiões com impacto neutro no clima

– tecnologia Bosch para camiões com impacto neutro no clima Estações de abastecimento de hidrogénio - soluções de acionamento para comprimir H2

- soluções de acionamento para comprimir H2 Módulo de pilha e eletrólise inteligente – Tecnologia para eletrolisadores H2

– Tecnologia para eletrolisadores H2 Sistema de célula de combustível de óxido sólido - geração de energia impulsionada pela procura

- geração de energia impulsionada pela procura Reciclagem de platina de pilhas de células de combustível

Tecnologia de produção e teste – como são feitas as células de combustível

– como são feitas as células de combustível Caldeira industrial pronta para H2 – aquecimento neutro para o clima e processo de produção de calor

– aquecimento neutro para o clima e processo de produção de calor Caldeiras prontas para H2 – solução de tecnologia neutra para aquecimento ecológico

Hartung acredita que a Europa deve fazer muito mais para criar um contrapeso ao ritmo acelerado de desenvolvimento noutras regiões do mundo, como é o caso dos Estados Unidos.

Mais especificamente, o presidente da Bosch tem quatro pedidos para os decisores políticos alemães e europeus: “Primeiro, temos de acelerar o ritmo da produção de hidrogénio na UE. Em segundo lugar, as cadeias de fornecimento globais devem ser estabelecidas e, em terceiro lugar, o hidrogénio deve ser usado em todos os setores da economia”. Como quarto ponto, o CEO da empresa enfatizou a importância de criar rapidamente uma infraestrutura para a distribuição de hidrogénio na Europa.