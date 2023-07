Google está a testar ferramenta de IA capaz de gerar artigos e notícias

A Inteligência Artificial generativa vai dominar muitas áreas criativas dentro de poucos anos. Esta é uma previsão simples de fazer, considerando o seu desenvolvimento recente. A Google está a trabalhar numa ferramenta de IA capaz de gerar artigos e notícias e já a apresentou a grandes referências da comunicação e jornalismo, como o The New York Times.

O Google está a testar uma nova tecnologia de IA com o nome de código "Genesis" que pode gerar artigos de notícias, tal como revela o The New York Times. A empresa terá dado a conhecer a ferramenta ao jornal e também aos executivos do The Washington Post e da News Corp, proprietária do The Wall Street Journal.

Segundo a informação partilhada, o Genesis poderá criar uma cópia dos dados que recebe, sejam eventos atuais ou outros tipos de informação. A Google acredita que os jornalistas poderiam usá-lo como uma espécie de assistente para automatizar tarefas e liberá-los para outras coisas, nomeadamente mais tempo para investigação, uma vez que em jornalismo, esse tempo tende a ser muito limitado.

Uma experiência perturbadora

Algumas das pessoas que assistiram à demonstração da Google e do seu novo sistema descreveram a experiência como "perturbadora". Além disso, relataram que parecia desconsiderar o tipo de trabalho necessário para escrever artigos com informação precisa e digerível.

Jeff Jarvis, professor de jornalismo da City University de Nova York, disse ao The Times que os jornalistas deveriam usar a ferramenta se "esta tecnologia puder fornecer informações factuais de forma confiável".

Pela informação partilhada, não é possível perceber que a ferramenta Genesis poderá levar à disseminação de informações falsas. À partida, esta ferramenta de criação de artigos e notícias terá como base informação introduzida pelos jornalistas, ao contrário do Bard e que, como já vimos, oferece muita informação errada aos utilizadores.