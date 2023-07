Hyundai renovou um dos favoritos da marca: KAUAI chega mais futurista e arrojado

O novo Hyundai KAUAI já chegou a Portugal e o Pplware não perdeu pitada das novidades.

O KAUAI é um dos SUVs mais importantes da Hyundai e, para a marca, um carro emblemático. Aliás, em Portugal, os consumidores são adeptos deste tipo de modelo compacto e, considerando que chegou de forma arrojada e inovadora, não teve dificuldade em reunir adeptos por cá.

Hoje, Lisboa foi palco da apresentação da segunda geração deste sucesso nacional e europeu. O novo KAUAI adota, agora, um posicionamento diferente, respondendo a novas necessidades e destinado a novos públicos-alvo.

Hyundai KAUAI mais ousado e futurista

Segundo a própria Hyundai, este modelo chega para equilibrar a sua gama, permitindo uma resposta mais abrangente, focada no cliente. Numa Unlimited Experience, tivemos oportunidade de conhecer esta máquina maior, mais futurista e mais ousada.

O novo KAUAI oferece um dos pacotes mais completos no segmento B-SUV: adapta-se a qualquer pessoa e qualquer estilo de vida, oferece um conjunto de tecnologias e caraterísticas tecnológicas e de facilidade de utilização de ponta, e proporciona uma experiência segura, confortável e conveniente.

A arquitetura centrada no condutor incorpora um design inteligente para um acesso, utilização e controlo máximos. Também o teto de abrir (disponível na versão N Line) proporciona uma vivência ainda melhor no interior do veículo.

Indo ao encontro do seu compromisso com a eletrificação, a Hyundai afastou-se da tipologia tradicional e desenvolveu o novo KAUAI a partir da motorização elétrica.

As versões que conhecemos, hoje, do novo Hyundai KAUAI - ICE e HEV - contam com alguns elementos de design exclusivos: luz de circulação diurna em LED; elementos de design futurista tipo SUV na dianteira (guarnição tridimensional e placa de proteção), em vez de uma grelha de radiador; design arrojado e robusto da placa de proteção; tinta ecológica composta por 20% de resíduos de pneus; design robusto e arrojado das cavas das rodas em contraste (preto) e Air Flips ativos (AAF) superior (ICE + HEV) e inferior (HEV) para uma melhoria do coeficiente aerodinâmico. Destaque para as linhas vincadas, a luz de travagem LED e para o design exclusivo das jantes.

O novo Hyundai KAUAI chegou a Portugal e está disponível desde 29 000 euros na versão premium.